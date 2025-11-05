Ứng phó bão số 13, Saigon Co.op trợ giá nhóm thực phẩm thiết yếu để sẻ chia cùng người dân miền Trung

Kích hoạt sớm phương án “ba tại chỗ” tại hơn 800 điểm bán, Saigon Co.op tập trung nguồn lực cung ứng hàng hóa và giảm giá đến 49% nhóm thực phẩm thiết yếu, đồng thời triển khai các gói cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua ảnh hưởng bão số 13.

Co.opmart Huế huy động toàn bộ nhân sự túc trực 24/24 để đảm bảo quầy kệ luôn đầy hàng, giá ổn định, dịch vụ thông suốt

Chủ động từ sớm, đảm bảo nguồn hàng và an toàn phục vụ

Ngay khi Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia xác định bão số 13 (Kalmaegi) có cường độ mạnh và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, hệ thống Saigon Co.op đã lập tức kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp toàn hệ thống. Các siêu thị Co.opmart, Co.op Food và Co.op Smile tại Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Nha Trang… đồng loạt gia cố cơ sở hạ tầng, sắp xếp lại quầy kệ và chuẩn bị phương án dự phòng điện, nước, nhân sự, vận chuyển.

Tại Co.opmart Quy Nhơn, người dân mua sắm đông tại khu hàng thiết yếu

Trải qua nhiều mùa bão lớn như Yagi, Bualoi, Saigon Co.op đã hình thành một quy chuẩn vận hành khẩn cấp riêng – từ cảnh báo sớm nội bộ, bản đồ dự trữ vùng đến cơ chế điều phối hàng theo trục thời gian thực. Ông Thái Lương Hùng, Giám đốc khu vực miền Trung của Saigon Co.op, cho biết: “Chúng tôi huy động toàn bộ nhân sự trực 24/24, không chỉ để đảm bảo hàng hóa đầy quầy mà còn để giữ vững giá ổn định, tránh tâm lý tích trữ hoặc tăng giá cục bộ trước bão”.

Theo ghi nhận, chỉ trong ngày 4-11, sức mua tại các siêu thị miền Trung tăng gấp bốn lần so với ngày thường, lượng đơn hàng online tăng gấp mười lần – chủ yếu tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như gạo, mì ăn liền, nước uống, rau củ tươi, đèn sạc, pin, áo mưa. Để đáp ứng nhu cầu này, hệ thống đã tăng cường dự trữ thêm hơn 200 tấn gạo, 3 tấn rau củ quả tươi mỗi ngày và 9.000 thùng mì ăn liền tại các kho vệ tinh, sẵn sàng điều tiết đến các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa lớn.

“Các siêu thị cũng chủ động đặt hàng dự trữ sẵn cho giai đoạn sau bão để tránh thiếu hụt cục bộ. Trong bối cảnh sức mua tăng mạnh, hệ thống đã kiểm soát chặt việc phân phối nhằm đảm bảo hàng hóa đến đúng tay người tiêu dùng chứ không rơi vào đầu mối gom hàng”, ông Hùng chia sẻ thêm.

Co.opmart Quy Nhơn vẫn giữ giá bình ổn cho nhóm hàng tươi sống, giúp người dân an tâm tích trữ thực phẩm

Giảm sâu đến 49% nhóm hàng thiết yếu, lan tỏa tinh thần sẻ chia

Bước sang ngày 5-11, khi bão số 13 tiến gần đất liền, sức mua tại miền Trung tiếp tục tăng 30–50%. Trong khi nhiều địa phương bắt đầu điều chỉnh giá do đứt gãy nguồn cung, Saigon Co.op vẫn duy trì chính sách bình ổn và thậm chí giảm thêm giá đến 49% cho các mặt hàng thiết yếu, nhằm san sẻ khó khăn với người dân vùng bão.

Các Co.opmart khu vực miền trung tăng gấp 3 lần nguồn hàng hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân mua sắm tích trữ trước bão

Cụ thể, nhóm thực phẩm tiện dụng như sữa, mì gói, đồ hộp, xúc xích, ngũ cốc được giảm 15–49%; rau xanh, củ, quả – nhóm hàng dễ biến động khi bão đổ bộ – được tăng nguồn cung từ Đà Lạt, Lâm Đồng và miền Tây, đồng thời giảm giá trung bình 10%; thịt, cá, trứng được neo ở mức bình ổn, giảm thêm 10–20% tùy mặt hàng.

Những nỗ lực này giúp người dân có thể yên tâm mua sắm, không phải chi tiêu quá sức trong giai đoạn thiên tai. Nhiều người dân tại Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột cho biết họ cảm nhận rõ sự hỗ trợ của hệ thống khi giá cả không tăng đột biến, hàng hóa luôn đầy đủ, nhân viên phục vụ tận tình dù thời tiết mưa gió.

Không chỉ giữ vai trò bình ổn thị trường, Saigon Co.op còn triển khai gói cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền Trung và miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ và các đoàn thể địa phương để chuyển hàng hóa thiết yếu – gạo, mì, nước uống, chăn mền – đến tận tay người dân trong vùng cô lập.

Trước đó, Công đoàn Saigon Co.op đã quyên góp gần 1 tỷ đồng tiền mặt thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TPHCM để cứu trợ người dân vùng bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt và sạt lở. Ngoài ra, tập đoàn còn khen thưởng đặc biệt cho tập thể, cá nhân đã bám trụ siêu thị trong điều kiện khắc nghiệt, đảm bảo phục vụ liên tục và an toàn.

Lan tỏa bản sắc nhân văn của thương hiệu Việt vì cộng đồng

Không chỉ là doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu, Saigon Co.op đã trở thành một điểm tựa tinh thần cho hàng triệu người dân trong những thời điểm khó khăn nhất. Trong mỗi đợt thiên tai, hình ảnh những siêu thị vẫn sáng đèn, nhân viên vẫn miệt mài đóng gói từng gói mì, chai nước, bó rau để chuyển đến bà con đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần Việt – nhân ái và sẻ chia.

Người dân miền Trung chọn mua sắm hàng hóa tại Co.opmart vì nguồn hàng dồi dào, giá bình ổn, luôn sẵn sàng phục vụ

Ông Hùng chia sẻ thêm: “Với chúng tôi, nhiệm vụ của siêu thị không chỉ là bán hàng mà còn là phục vụ cộng đồng. Dù mưa bão hay dịch bệnh, mục tiêu cao nhất vẫn là không để người dân thiếu hàng hóa thiết yếu, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Từ thực tiễn ứng phó qua nhiều mùa bão, Saigon Co.op đang xem xét nâng cấp hệ thống cảnh báo và dự trữ vùng theo hướng số hóa, kết nối dữ liệu với chính quyền và nhà cung ứng để điều phối nguồn hàng hiệu quả hơn. Mục tiêu là hình thành mô hình “bán lẻ thích ứng thiên tai”, đảm bảo an sinh xã hội gắn liền với phát triển bền vững.

Ba mươi năm qua, Saigon Co.op luôn giữ vững phương châm “đồng hành cùng cộng đồng – vững vàng vượt bão”. Những hành động thiết thực trong bão Kalmaegi một lần nữa khẳng định bản sắc nhân văn sâu sắc của thương hiệu Việt vì con người Việt – nơi kinh doanh không chỉ là lợi nhuận, mà còn là trách nhiệm, lòng tin và sự sẻ chia.

MINH XUÂN