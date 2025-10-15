Saigon Co.op khẳng định vị thế đầu tàu bán lẻ với “cú hat-trick” danh hiệu tiêu biểu TPHCM 2025

Với hành trình 36 năm gắn bó cùng sự phát triển của kinh tế hợp tác TPHCM, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ Việt Nam khi cùng lúc được vinh danh ở ba hạng mục: Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu và Sản phẩm tiêu biểu TPHCM năm 2025.