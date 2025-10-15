Thương hiệu Việt Bản sắc Việt

Saigon Co.op khẳng định vị thế đầu tàu bán lẻ với “cú hat-trick” danh hiệu tiêu biểu TPHCM 2025

Với hành trình 36 năm gắn bó cùng sự phát triển của kinh tế hợp tác TPHCM, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ Việt Nam khi cùng lúc được vinh danh ở ba hạng mục: Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu và Sản phẩm tiêu biểu TPHCM năm 2025.

Ông Vũ Anh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op nhận bằng khen do UBND TPHCM trao tặng vì có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế thành phố
Ông Vũ Anh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op nhận bằng khen do UBND TPHCM trao tặng vì có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế thành phố

Thành tích “hat-trick” này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của tập thể Saigon Co.op trong đổi mới mô hình quản trị, phát triển chuỗi cung ứng hiện đại, gắn kết hài hòa lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội – thể hiện trọn vẹn tinh thần năng động, sáng tạo và nghĩa tình của cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

