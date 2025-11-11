Thắt chặt kiểm soát giá hàng hoá, tiếp sức người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống

Trong khi nhiều mặt hàng tại các chợ truyền thống tăng giá mạnh sau bão do đứt gãy nguồn cung, Saigon Co.op vẫn duy trì giá bán ổn định, giữ nhịp phân phối hàng hóa bình thường, nhất là tại các khu vực tỉnh, thành phố đang chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 13 gây ra.

Hàng hóa đến tận vùng tâm bão – lan tỏa tinh thần sẻ chia

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, ngay sau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, gây mưa lớn, mất điện và chia cắt giao thông tại nhiều tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã lập tức kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp trên toàn hệ thống. Hơn 800 điểm bán, kho vệ tinh và trung tâm phân phối đồng loạt vận hành theo chế độ dự phòng, huy động nguồn hàng thiết yếu chuyển khẩn cấp đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng, nhằm bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân và ổn định thị trường. Động thái này không chỉ giúp người dân giảm áp lực chi tiêu trong giai đoạn khó khăn mà còn thể hiện vai trò của doanh nghiệp bán lẻ chủ lực trong bảo đảm an sinh xã hội và bình ổn thị trường sau thiên tai.

Co.opmart hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ cho bà con tại vùng bão lũ bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Những ngày mưa bão, hình ảnh màu áo xanh Co.opmart len lỏi giữa vùng lũ trở thành biểu tượng quen thuộc. Các siêu thị khu vực miền Trung – Tây Nguyên liên tục tổ chức các chuyến xe chở nhu yếu phẩm đến với người dân đang gặp khó khăn.

Cụ thể, ngay trong sáng 9-11, Co.opmart Huế phối hợp Liên minh Hợp tác xã TP Huế trao 200 phần quà cho bà con phường Hóa Châu. Không dừng lại đó, ngày 10-11, Co.opmart Tam Kỳ phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ trao 100 phần quà gồm các mặt hàng thiết yếu cho bà con xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, góp phần kịp thời san sẻ khó khăn, ổn định đời sống cộng đồng và củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống Co.opmart.

Co.opmart Tam Kỳ trao quà gồm các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn

Dự kiến ngày 11-11, đơn vị sẽ tiếp tục cùng Sở Công thương TP Huế hỗ trợ phường Phong Dinh và các khu vực còn bị ảnh hưởng nặng. Tại Gia Lai, Co.opmart Quy Nhơn khẩn trương đưa đoàn cứu trợ đến xã Ngô Mây, trao 100 phần quà cho các hộ dân bị tốc mái và mất trắng tài sản. Trong những ngày mất điện kéo dài, siêu thị còn bố trí khu nghỉ tạm, cung cấp điện sạc miễn phí và hỗ trợ nước nóng cho người dân.

Những hoạt động cứu trợ này nằm trong chương trình “Co.op Cares – Vì cộng đồng” được Saigon Co.op duy trì nhiều năm qua nhằm lan tỏa tinh thần nhân văn và chia sẻ trách nhiệm xã hội. Đại diện hệ thống cho biết, việc đưa hàng đến vùng bị ảnh hưởng không chỉ là hành động hỗ trợ khẩn cấp mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong sứ mệnh vì cộng đồng của Saigon Co.op.

Giữ giá, giữ nguồn cung, giữ vững niềm tin người tiêu dùng

Từ cuối tháng 9 đến nay, nhiều cơn bão lớn liên tiếp đã làm hư hại hàng chục nghìn hecta rau màu, khiến nhiều mặt hàng thiết yếu như rau củ, hải sản, thịt heo tăng giá từ 30–50% tại các chợ dân sinh. Trong bối cảnh đó, hệ thống siêu thị của Saigon Co.op tại Huế, Quảng Trị, Quy Nhơn (Gia Lai), Sơn Trà (Đà Nẵng) và các chuỗi Co.op Food, Co.op Smile… vẫn giữ ổn định giá, tăng tần suất nhập hàng và mở rộng thời gian phục vụ.

Co.opmart Quy Nhơn duy trì hàng hóa dồi dào, bình ổn giá giữa biến động thị trường

Nguồn hàng được điều tiết linh hoạt từ Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp với dự trữ tại các trung tâm phân phối và kho vệ tinh, giúp chuỗi cung ứng vận hành liên tục. Nhờ vậy, các nhóm hàng tươi sống như rau củ quả, thịt, thủy sản, trứng… luôn được bổ sung đầy đủ mỗi ngày. Các mặt hàng thiết yếu khác như gạo, nước uống, sữa, mì ăn liền cũng được tăng cường nhập về 15–20% so với bình thường để kịp đáp ứng nhu cầu tăng cao sau bão.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, dù chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, toàn hệ thống vẫn nỗ lực giữ ổn định giá và nguồn cung, bởi đây là yếu tố cốt lõi của chương trình bình ổn thị trường mà Saigon Co.op kiên trì thực hiện nhiều năm qua. Việc duy trì giá ổn định trong giai đoạn hậu bão không chỉ giúp người dân giảm gánh nặng chi tiêu, mà còn góp phần tạo hiệu ứng tích cực, kiềm chế đà tăng giá chung của thị trường.

Người dân tin chọn Co.opmart giữa những thời điểm khắc nghiệt

Có thể thấy, giữ giá của Saigon Co.op đóng vai trò “neo tâm lý tiêu dùng” trong bối cảnh nguồn cung biến động, qua đó góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ, tăng giá cục bộ. Ở cấp độ cộng đồng, những chuyến hàng cứu trợ và chính sách bình ổn giá đồng thời giúp duy trì nhịp sống kinh tế, bảo đảm an sinh và niềm tin của người dân.

Không chỉ phản ứng nhanh trong tình huống khẩn cấp, Saigon Co.op còn tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp bán lẻ vì cộng đồng, góp phần ổn định xã hội sau thiên tai. Việc huy động toàn hệ thống cùng tham gia các chương trình hỗ trợ vùng lũ đã tạo hiệu ứng lan tỏa, khẳng định trách nhiệm xã hội và bản sắc nhân văn của doanh nghiệp Việt.

Các hoạt động bình ổn giá, cứu trợ và hỗ trợ người dân vùng bão không chỉ mang giá trị vật chất mà còn củng cố mối liên kết giữa doanh nghiệp và cộng đồng. Hệ thống Co.opmart, Co.op Food, Co.op Smile trở thành điểm tựa quen thuộc của người dân trong mọi hoàn cảnh – từ mua sắm hằng ngày đến lúc khó khăn nhất.

Việc kiểm soát giá, duy trì nguồn cung và hiện diện kịp thời tại các vùng tâm bão đã giúp Saigon Co.op khẳng định vai trò nòng cốt trong chương trình bình ổn thị trường, vừa đảm bảo hàng hóa, vừa lan tỏa tinh thần sẻ chia. Những chuyến xe hàng hóa nghĩa tình ấy không chỉ mang nhu yếu phẩm mà còn mang theo niềm tin, giúp người dân vùng lũ thêm vững lòng, từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.

MINH XUÂN