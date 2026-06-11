Saigon Co.op nhận giải thưởng bán lẻ châu Á

Saigon Co.op vừa được vinh danh ở 2 hạng mục “Nhà bán lẻ nội địa của năm - Việt Nam” và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm - Việt Nam” tại Retail Asia Awards 2026, giải thưởng thường niên của ngành bán lẻ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong đó, hạng mục “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm - Việt Nam” thu hút sự chú ý khi phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng của người tiêu dùng đối với sản phẩm mang thương hiệu riêng của hệ thống bán lẻ.

Theo Saigon Co.op, hàng nhãn riêng hiện được phát triển ở nhiều ngành hàng thiết yếu như thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Các sản phẩm được định hướng đáp ứng nhu cầu về chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng và giá cả phù hợp với số đông người tiêu dùng.

Retail Asia Awards là giải thưởng uy tín của ngành bán lẻ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật về đổi mới, trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững. Năm nay, việc được vinh danh ở 2 hạng mục cho thấy những nỗ lực của Saigon Co.op trong việc phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại, mở rộng giá trị của hàng nhãn riêng trên thị trường Việt Nam.

Nhân dịp nhận giải thưởng, từ ngày 11-6 đến 1-7, Saigon Co.op triển khai chương trình ưu đãi dành cho các sản phẩm nhãn riêng tại gần 800 điểm bán trên toàn quốc. Nhiều mặt hàng được áp dụng hình thức mua 2 tính tiền 1, giảm giá đến 50% và tặng quà khách hàng.

LINH LAN