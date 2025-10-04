Saigontourist Group trao tặng 750 suất học bổng trị giá 1 tỷ đồng cho học sinh khó khăn

Tiếp nối sứ mệnh “Saigontourist Group vì cộng đồng”, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM tổ chức chương trình trao tặng 750 suất học bổng với tổng trị giá 1 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ thiết thực cho các em thiếu nhi, học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Toàn bộ kinh phí học bổng được quyên góp từ nguồn thu vận động tài trợ của Giải Golf Saigontourist Group vì Cộng đồng lần thứ 19 – năm 2025, một sự kiện thể thao thiện nguyện thường niên nổi bật của Saigontourist Group, và là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Saigontourist Group (1-8-1975 – 1-8-2025).

Chương trình học bổng lần thứ 19 – năm 2025 đã và đang được triển khai tại nhiều địa phương, nhằm mang đến niềm vui và động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Cụ thể, Ban Tổ chức đã tiến hành trao các suất học bổng cho các em học sinh tại xã Lương Hòa và phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vào ngày 25 và 26 tháng 9 vừa qua.

Tiếp nối thành công, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục hành trình học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại xã Nghĩa Trụ tỉnh Hưng Yên vào ngày 4-10-2025. Đây là lần đầu tiên chương trình học bổng đến với địa phương này.

Bên cạnh đó, chương trình cũng dành tặng nhiều suất học bổng cho con em cán bộ, nhân viên và người lao động Saigontourist Group có thành tích học tập xuất sắc nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn.

Ông Võ Anh Tài – Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Giải Golf Saigontourist Group vì cộng đồng năm 2025 – chia sẻ về ý nghĩa xã hội của chương trình: “Giải Golf 'Saigontourist Group vì cộng đồng' là một trong những hoạt động an sinh xã hội tiêu biểu mà chúng tôi đã duy trì suốt gần hai thập kỷ. Với tinh thần 'ngày nay học tập, ngày mai giúp đời', mỗi suất học bổng trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động lực, là bệ phóng tinh thần giúp các em học sinh hiếu học vượt lên hoàn cảnh khó khăn, tự tin chinh phục tri thức. Đây là trách nhiệm xã hội mà Saigontourist Group luôn cam kết thực hiện, nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng”.

Saigontourist Group đã phối hợp chặt chẽ với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM cùng chính quyền và Hội Khuyến học các địa phương để lập danh sách, chọn lọc kỹ lưỡng các em học sinh nhận học bổng, đảm bảo chương trình phát huy ý nghĩa và mang lại lợi ích tốt nhất.

Trong suốt hành trình 50 năm hình thành và phát triển, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Saigontourist Group luôn đặt trọng tâm vào các chương trình an sinh xã hội. Qua 19 lần tổ chức, Giải Golf “Saigontourist Group vì cộng đồng” đã gây quỹ được hơn 13 tỷ đồng, trong đó trên 9 tỷ đồng đã được trao tặng dưới hình thức học bổng, phần còn lại dành cho các hoạt động ý nghĩa khác như phẫu thuật, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, xây cầu nông thôn, và hỗ trợ kịp thời đồng bào chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi...

Với cam kết tiếp tục sứ mệnh vì cộng đồng, Saigontourist Group tin rằng sự san sẻ về vật chất và tinh thần sẽ tạo động lực, giúp các em học sinh hiếu học thêm tự tin vươn lên, đạt được kết quả học tập tốt, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.