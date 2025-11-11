120 gian hàng hội tụ tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025 ở Hà Nội

Ngày 11-11, ban tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 với chủ đề “Trip of Flavors - Hành trình vị giác khắp năm châu” đã chia sẻ nhiều thông tin với báo chí.

Ban tổ chức chia sẻ thông tin về Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025 ở Hà Nội

Sự kiện do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phối hợp với Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Thông tin và Báo chí (Bộ Ngoại giao) cùng các đơn vị liên quan tổ chức, dự kiến diễn ra từ 22 đến 23-11 tại Hà Nội.

Liên hoan năm nay được đánh giá là phiên bản lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ gần 120 gian hàng ẩm thực quốc tế, với sự tham gia của nhiều Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, cùng Sở Ngoại vụ các địa phương và doanh nghiệp lớn. Sự kiện không chỉ tôn vinh tinh hoa ẩm thực thế giới mà còn góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa và hợp tác quốc tế.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của năm nay là “Góc tương tác số”, cho phép khách tham quan tra cứu thông tin, sơ đồ khu vực, tìm hiểu các món đặc trưng của từng quốc gia và trải nghiệm đa phương tiện hiện đại.

Khách mời trải nghiệm Ẩm thực trong khuôn khổ sự kiện

Cùng đó có chuỗi hoạt động sáng tạo như “Nhật ký Ẩm thực không biên giới”, “Fashion Food Show”, “Global Beer Fest”, cùng các khu chuyên đề “Mái nhà chung ASEAN”, “Đại lộ Ẩm thực Toàn cầu”, “Ba miền đất Việt” hứa hẹn mang đến không gian khám phá phong phú, đậm sắc văn hóa.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Hoàng Thu Nga, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, cho biết: “Chủ đề năm nay tôn vinh ẩm thực như một hành trình của cảm xúc và kết nối. Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị mà còn kể câu chuyện về văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc”. Bà Hoàng Thu Nga cũng nhấn mạnh, liên hoan năm nay hướng tới việc quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, thân thiện, sẵn sàng kết nối vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Với quy mô và nội dung đổi mới, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 - Trip of Flavors hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa - đối ngoại đặc sắc của Hà Nội trong mùa lễ hội cuối năm.

MAI AN