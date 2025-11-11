Khách sạn 124 tuổi ở Hà Nội lọt tốp 100 khách sạn tuyệt vời nhất thế giới

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội vừa được cẩm nang du lịch danh tiếng Fodor’s vinh danh trong “Danh sách 100 Khách sạn Tuyệt vời nhất Thế giới năm 2026” (The 100 Most Incredible Hotels in the World in 2026).

Khách sạn 124 tuổi ở Hà Nội lọt top 100 thế giới

Metropole Hà Nội là khách sạn duy nhất của Việt Nam và là một trong 15 đại diện của châu Á góp mặt trong bảng xếp hạng “Fodor’s Finest 2026” – danh sách quy tụ những điểm đến lưu trú được giới chuyên gia du lịch quốc tế đánh giá cao và khuyến nghị hàng đầu.

Theo Fodor’s, khách sạn 124 tuổi này nổi bật với kiến trúc Pháp cổ điển được bảo tồn nguyên vẹn, hòa quyện hài hòa cùng văn hóa Việt Nam. Khu Opera Wing mang phong cách tân cổ điển đặc trưng với ba tông màu chủ đạo đen - trắng - đỏ, tạo nên dấu ấn sang trọng và khác biệt.

Ngoài kiến trúc và không gian, Fodor’s đặc biệt đánh giá cao trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp tại khách sạn, trong đó có nhà hàng Le Beaulieu – nơi được Michelin Guide đưa vào danh sách Michelin Selected nhờ thực đơn tinh tế, phản ánh chiều sâu của ẩm thực Việt.

Tính đến nay, trong hơn 765.000 khách sạn và khu nghỉ dưỡng toàn cầu, chỉ những địa chỉ được các chuyên gia thực sự yêu thích mới có mặt trong danh sách bình chọn năm nay.

Danh hiệu từ Fodor’s nối dài chuỗi giải thưởng quốc tế mà Metropole Hà Nội liên tiếp đạt được. Trước đó, đầu tháng 10, khách sạn này được Michelin Guide trao danh hiệu “Michelin Key” – chuẩn mực mới cho các khách sạn xuất sắc tại Việt Nam. Michelin đánh giá: “Không phải khách sạn nào cũng xứng đáng với danh xưng ‘huyền thoại’, nhưng Metropole Hà Nội thực sự là một ngoại lệ”.

Ngoài ra, Metropole Hà Nội còn được tạp chí Business Traveller bình chọn là một trong những “Khách sạn dành cho doanh nhân hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025”. Đồng thời, Robb Report Hong Kong vinh danh nơi đây là “Khách sạn lịch sử mang tính biểu tượng” trong danh sách Best of the Best 2026.

MAI AN