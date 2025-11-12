Từ ngày 15-11, tuyến du lịch sinh thái Sở Rẫy - Ông Đụng sẽ được mở lại phục vụ du khách sau gần 10 tháng đóng tuyến.

Du khách lặn biển ngắm san hô tại khu vực bãi biển Ông Đụng. Ảnh: QUANG VŨ

Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo thông báo, bắt đầu từ ngày 15-11 sẽ mở lại tuyến du lịch sinh thái Sở Rẫy - Ông Đụng sau gần 10 tháng đóng tuyến để thi công dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo (TPHCM).

Trước đó, ngày 27-12-2024, Ban quản lý VQG Côn Đảo thông báo về việc tạm ngừng đón khách tham quan.

Đến nay, dự án cấp điện đã thực hiện xong. trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế hiện trường, Ban Quản lý xác định các điều kiện đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch trở lại.

Du khách khám phá vẻ đẹp của Sở Rẫy. Ảnh: Q.V

Sở Rẫy - Ông Đụng là tuyến du lịch sinh thái hấp dẫn du khách khi đến đặc khu Côn Đảo. Tại Sở Rẫy, du khách tham quan vườn cây thuốc nam, các loài cây đặc hữu và quý hiếm như dầu Côn Sơn, cây Lát Hoa…

Từ chòi quan sát, du khách sẽ được nhìn ngắm toàn cảnh đảo trung tâm, quan sát các hồ dự trữ nước ngọt (hồ Quang Trung, An Hải), khu vực vịnh Côn Sơn và các hòn đảo như Bảy Cạnh, Bông Lan, Tài lớn, Tài nhỏ.

Sở Rẫy vốn là vườn cây ăn trái được trồng vào những năm đầu thế kỷ 20, hiện nay được cải tạo để cung cấp thêm một số loại trái cây cho động vật hoang dã và trồng nhiều loại cây đặc hữu quý hiếm.

Từ tháng 4-2002, được sự tài trợ của công ty BP Việt Nam, VQG Côn Đảo đã thực hiện dự án trồng rừng sinh thái Sở Rẫy với mục tiêu khôi phục lại hiện trạng rừng sau cơn bão Linda năm 1997.

Trong khi đó, tại bãi Ông Đụng, du khách được khám phá hệ sinh thái rừng và biển độc đáo, được nhìn thấy các cây cổ thụ và một số loài chim quý hiếm chỉ có ở Côn Đảo như chim gầm ghì trắng, chim bồ câu Nicoba và khám phá các rạn san hô lấp lánh đủ màu sắc.

QUANG VŨ