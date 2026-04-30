Sân bay Tân Sơn Nhất ước phục vụ hơn 109 ngàn lượt khách trong ngày 30-4

Sáng 30-4, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30-4 và 1-5, dự kiến tổng số chuyến bay trong ngày đạt 688 chuyến, bao gồm 665 chuyến chở khách, 7 chuyến ferry, 13 chuyến hàng hóa và 3 chuyến chuyên cơ.

Hành khách tại Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30-4. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong đó, có 341 chuyến bay đi và 347 chuyến bay đến. Riêng các chuyến bay quốc nội chiếm tỷ trọng lớn với 385 chuyến (190 chuyến đi, 195 chuyến đến), trong khi các chuyến bay quốc tế đạt 303 chuyến (151 chuyến đi, 152 chuyến đến).

Sản lượng hành khách thông qua cảng ước đạt 109.636 lượt. Trong đó, lượng khách đi là 57.741 người, gồm 30.365 khách quốc nội và 27.376 khách quốc tế. Lượng khách đến đạt 51.895 người, trong đó khách quốc nội là 25.342 người và khách quốc tế là 26.553 người.

Phân theo nhà ga, Nhà ga T1 phục vụ 139 chuyến bay quốc nội với hơn 22.700 hành khách. Nhà ga T3 với 246 chuyến bay quốc nội, phục vụ trên 32.900 hành khách. Nhà ga T2 phục vụ 303 chuyến bay quốc tế, với gần 54.000 lượt hành khách.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị đã chủ động phối hợp với các hãng hàng không, lực lượng an ninh, phục vụ mặt đất và các đơn vị liên quan tăng cường nhân lực, trang thiết bị, đồng thời điều chỉnh quy trình khai thác linh hoạt theo khung giờ cao điểm. Công tác phân luồng giao thông khu vực trước nhà ga, kiểm soát an ninh, soi chiếu hành lý được siết chặt nhằm hạn chế ùn tắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Bên cạnh đó, hành khách được khuyến cáo chủ động đến sân bay sớm, làm thủ tục trực tuyến và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Với các giải pháp đồng bộ, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đặt mục tiêu đảm bảo hoạt động khai thác trong dịp cao điểm lễ diễn ra an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

QUỐC HÙNG