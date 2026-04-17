Sáng 17-4, giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng trong nước sáng nay (17-4) tiếp tục giảm. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán nới rộng lên 3,5- 4 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 166,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 167 triệu đồng/lượng mua vào và 170,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Tập đoàn Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 166,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 166,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 17-4 (giờ Việt Nam) ở mức 4.786 USD/ounce, giảm 5 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 16-4. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 152 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18-18,5 triệu đồng/lượng.

