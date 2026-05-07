Sáng 7-5: Giá vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, lên mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng nhẫn tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco lúc 9 giờ ngày 7-5, theo giờ Việt Nam, ở mức 4.715,9 USD/ounce, tăng 25 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 6-5. Sau quy đổi, mức giá này tương đương 149,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,2-17,7 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN