Sáng nay (18-9), giá vàng trong nước giảm

Vào khoảng 10 giờ ngày 18-9, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Doji giảm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng giảm theo. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 127,2 triệu đồng/lượng mua vào và 130,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 126,3 triệu đồng/lượng mua vào và 129 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 126,6 triệu đồng/lượng mua vào và 129,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới thiết lập đỉnh mới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 17-9 xuống 3.658,8 USD/ounce, giảm 29,7 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18-9 (giờ Việt Nam) ở mức 3.661,8 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 116,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 15,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,3- 13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sau khi lập kỷ lục lên 3.707,4 USD/ounce trong phiên ngày 17-9 từ động lực Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất và dự báo tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay sau đó quay đầu giảm.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 40%. Giới phân tích dự báo giá kim loại quý này sẽ dao động trong vùng 3.600-3.900 USD/ounce trong ngắn tới trung hạn và có khả năng sẽ kiểm thử mốc 4.000 USD/ounce trong năm tới nếu bất ổn địa chính trị còn duy trì.

Trong công bố mới đây của Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu của Ngân hàng UOB (Singapore), chuyên gia UOB phân tích: Sau giai đoạn tích lũy dưới ngưỡng 3.400 USD/ounce kể từ tháng 5-2025, giá vàng đã bứt phá rõ rệt trong nhịp tăng mới nhất của xu hướng dài hạn.

Các yếu tố nền tảng tiếp tục hỗ trợ, bao gồm nhu cầu trú ẩn an toàn từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân, đồng thời kết hợp với với các yếu tố thanh khoản gia tăng trước bối cảnh thị trường kỳ vọng FED sẽ nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất từ kỳ họp chính sách tiền tệ trong tháng 9-2025.

Theo ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu UOB, động lực tăng giá mới đáng chú ý là sự tham gia tích cực của nhà đầu tư Trung Quốc, thể hiện qua việc lượng tồn kho vàng tại Sàn Giao dịch hàng hóa Thượng Hải (SHFE) đã tăng gấp đôi trong vòng hai tháng qua.

“Về mặt kỹ thuật, biểu đồ giá cũng cho tín hiệu tăng sau khi vàng vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 3.500 USD/ounce một cách dứt khoát. Do đó, chúng tôi nâng dự báo giá vàng lên 3.700 USD/ounce vào quý 4-2025 và 4.000 USD/ounce vào quý 3-2026”, ông Suan Teck Kin dự báo.

NHUNG NGUYỄN