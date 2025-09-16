Giá vàng miếng SJC vượt 132 triệu đồng/lượng

Kinh tế

Giá vàng trong nước chiều 16-9 tiếp tục tăng, vàng miếng SJC vượt 132 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 15 giờ 45, Tập đoàn Phú Quý tăng giá mua và bán vàng miếng SJC thêm 300.000 đồng so với sáng cùng ngày. So với hôm qua, giá mua tăng khoảng 2,3 triệu đồng, giá bán tăng 1,2 triệu đồng, niêm yết ở mức 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 132,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

SJC, Bảo Tín Minh Châu và Doji cũng đồng loạt tăng giá tương tự, giá mua khoảng 130,3 triệu đồng/lượng, giá bán 132,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa mua và bán hiện vào khoảng 2-2,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 cũng tăng: Phú Quý tăng 600.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với sáng; tổng tăng so với hôm qua lần lượt là 1,6 triệu và 1,3 triệu đồng. Niêm yết khoảng 126,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 129,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tại sàn Kitco lúc 16 giờ (giờ Việt Nam) là 3.695,27 USD/ounce, tăng gần 16 USD so sáng nay — tương đương khoảng 117,8 triệu đồng/lượng khi quy đổi.

NHUNG NGUYỄN

