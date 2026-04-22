Sáng nay 22-4: Giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng

Sáng 22-4, giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22-4, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý giảm 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 169,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 167 triệu đồng/lượng mua vào và 169,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 166,7 triệu đồng/lượng mua vào và 169,7 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 22-4 (giờ Việt Nam) lên 4.748,8 USD/ounce, tăng gần 28 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 21-4. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 150,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay phục hồi sau khi giảm mạnh, về sát 4.700 USD/ounce trong phiên trước do giá dầu và đồng USD tăng mạnh. Giá dầu thô Brent giao sau tại London và giá dầu thô WTI cùng kết thúc phiên với mức tăng hơn 3%. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD và rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 0,3%, chốt ở mức 98,41 điểm.

NHUNG NGUYỄN