Sáng 20-4: Giá vàng trong nước giảm theo giá vàng thế giới

Giá vàng trong nước sáng đầu tuần (20-4) giảm theo giá vàng thế giới.

Vào khoảng 9 giờ ngày 20-4, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 167,3 triệu đồng/lượng mua vào và 170,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 167,8 triệu đồng/lượng mua vào và 170,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào 9 giờ ngày 20-4 (giờ Việt Nam) lên 4.809,6 USD/ounce, giảm gần 23 USD so với giá chốt phiên cuối tuần tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 152,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lùi về sát mốc 4.800 USD/ounce khi giá dầu thô tăng lên gần 100 USD/thùng và đồng USD hồi phục. Cụ thể, chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,13%, chốt phiên ở mức 98,18 điểm. Giá dầu thô Brent giao tháng 6 tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu tăng gần 5%, chốt ở mức 99,39 USD/thùng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

