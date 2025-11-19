Thành lập các tổ công tác tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xuất khẩu

Thủ tướng yêu cầu thành lập các tổ công tác thúc đẩy thị trường mới

Để thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất khẩu góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% gắn liền với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường hơn nữa về kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chặt chẽ hướng dòng vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu; điều hành tỷ giá, lãi suất phù hợp với tình hình thị trường, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư.

Bộ Công thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và các chuỗi cung ứng; đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại song phương, đa phương với các đối tác nhiều tiềm năng; tiếp tục đàm phán hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính rà soát, xây dựng các mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với lộ trình hội nhập quốc tế và khu vực nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất trong nước; nghiên cứu, xây dựng các phương án hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ; hoàn thành trong tháng 11.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh công tác đàm phán mở cửa thị trường, công nhận lẫn nhau về an toàn thực phẩm giúp mở cửa thị trường cho các chủng loại trái cây, rau quả có thế mạnh của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả ở thị trường nước ngoài.

Thủ tướng yêu cầu các bộ: Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao thành lập các tổ công tác thúc đẩy thị trường mới (Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh…), giải quyết các vướng mắc về các hiệp định thương mại tự do hiện có và khẩn trương đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do mới trong cuối năm 2025 và đầu năm 2026 (với Pakistan, Kuwait, Trung Đông, Brazil, Nam Mỹ, Algeria…).

Trong 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 762,4 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu đạt 391,0 tỷ USD, tăng 16,2% và nhập khẩu đạt 371,4 tỷ USD, tăng 18,6%; cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,6 tỷ USD.

LÂM NGUYÊN