Sáng nay 28-8, không khí lạnh về miền Bắc

Từ đêm đến sáng sớm nay 28-8, Hà Nội và miền Bắc có mưa to trên diện rộng do không khí lạnh đầu mùa tràn về.

Theo các chuyên gia khí tượng, do không khí lạnh di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam đã nén rãnh áp thấp, gây mưa rào trên diện rộng kèm dông gió ở miền Bắc.

Mặc dù là không khí lạnh nhưng xuất hiện đầu mùa, nên chưa gây lạnh mà chỉ giúp nền nhiệt giảm sau chuỗi ngày nóng. Nhiệt độ sáng nay 28-8 tại Hà Nội là 25-26°C.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (28-8), ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc và TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Lượng mưa tại Khánh Hòa 2 (Yên Bái) 107,8mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 167,6mm, Kim Quan (Tuyên Quang) 119,6mm, Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) 118,2mm, Thị Hoa (Cao Bằng) 83,3mm, Yên Phong (Bắc Ninh) 85,8mm, Kim Anh (Hà Nội) 103,6mm…

Sáng sớm và sáng 28-8, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Từ chiều tối 28 đến 29-8, do không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam nên khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Chiều tối và đêm 29-8, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Chiều và tối 28-8 ở Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

“Mưa lớn ở Trung Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 31-8. Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới” - cơ quan khí tượng cảnh báo.