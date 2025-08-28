Xã hội

Hoành tráng lễ sơ duyệt cấp Nhà nước A80

Tối 27-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80) chính thức diễn ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo sơ duyệt.

Tham dự buổi sơ duyệt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội...

396059652683911389588.jpg
Các nghi thức bắt đầu lễ sơ duyệt
a4553176b83e33606a2f69.jpg
85c1a1202768ac36f57968.jpg

Nghi lễ rước đuốc, thắp sáng đài lửa mở đầu cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80.

Các khối trang nghiêm diễu qua lễ đài. Video MINH HOÀNG

Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi đài lửa được thắp sáng, lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm.

4baa424ec4064f58161765.jpg
128eaad6229ea9c0f08f56.jpg
165857106943675215954.jpg

Với những bước chân mạnh mẽ, các khối: Sĩ quan Biên phòng; sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam; sĩ quan Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng; nữ sĩ quan Quân y; khối học viên các học viện, nhà trường Quân đội; chiến sĩ Tác chiến điện tử... lần lượt tiến qua lễ đài.

7d8598601e289576cc3962.jpg
f28b6fd4e69c6dc2348d86.jpg
9cf320fba9b322ed7ba290.jpg
f26bb292f9d972872bc8.jpg

Đội hình các khối xe, pháo quân sự: Khối xe tăng thiết giáp, gồm: T54B, T55, T62, T90, các loại xe thiết giáp; khối xe pháo binh, khối pháo xe kéo, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất. Khối xe Hải quân: Tên lửa đất đối hải và radar do Việt Nam sản xuất; khối xe pháo phòng không, tên lửa phòng không, tên lửa phòng không và UAV; xe thông tin quân sự cơ động; tác chiến điện tử; khối xe khí tài đặc chủng của các binh chủng... tiến qua lễ đài, rồi tỏa ra các con phố.

668ebe57031f8841d10e.jpg
4e974baaf6e27dbc24f3.jpg
3301142689727143752.jpg
c455d966592ed2708b3f.jpg
b52885840ccc8792dedd7.jpg
c77934d4bd9c36c26f8d10.jpg
a5a066e9efa164ff3db021.jpg
b350b1e638aeb3f0eabf19.jpg
dd953520bc6837366e7914.jpg
0405bf55361dbd43e40c12.jpg
5dd6d6925fdad4848dcb30.jpg
207de2f46bbce0e2b9ad34.jpg

Tham gia buổi sơ duyệt trên Quảng trường Ba Đình có 3 khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào và Campuchia.

8667139158dad3848acb.jpg
375630472717946052177.jpg
Khối Văn hóa Thể thao khép lại màn diễu hành của các khối quần chúng

Khối Văn hóa Thể thao khép lại màn diễu hành của các khối quần chúng. Khối Văn hóa Thể thao được chú ý khi xuất hiện hàng loạt gương mặt nghệ sĩ, cầu thủ nổi tiếng.

8455b43baa70212e7861.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên và tặng quà các khối tham gia buổi sơ duyệt A80
2004dcdcc29749c91086.jpg

Các khối diễu hành nhận được sự cổ vũ động viên nồng nhiệt của người dân dọc trên các con phố của Thủ đô Hà Nội.

c554c9a882e309bd50f2.jpg
dea0f959b212394c6003.jpg
661f08db4390c8ce9181.jpg
Các khối đi dọc theo các tuyến phố của Hà Nội
Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Video TRẦN LƯU

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội trong sự cổ vũ, động viên của hàng trăm nghìn người dân trên các tuyến phố. Đội hình diễu duyệt qua lễ đài của đơn vị Quân đội, Công an bảo đảm khoảng cách, cự ly, tốc độ, động tác mạnh mẽ, thể hiện khí thế hào hùng, sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân.

TRẦN LƯU- VIẾT CHUNG- ĐỖ TRUNG

