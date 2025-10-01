Xã hội

Sập cống liên hợp ở Quảng Trị, nhiều hộ dân bị cô lập

Mưa lớn sau bão số 10 đã làm hệ thống cống liên hợp dài hơn 10m tại tuyến đường liên thôn A Ngo - A Đeng, xã La Lay (Quảng Trị) bị sập từ chiều 30-9.

Chiều 1-10, lãnh đạo UBND xã La Lay (Quảng Trị) cho biết, nhân công và máy móc đang nỗ lực thi công khắc phục hệ thống cống liên hợp dài hơn 10m tại tuyến đường liên thôn A Ngo - A Đeng bị sập, gây chia cắt giao thông khiến nhiều người dân trong vùng bị cô lập.

Máy móc khắc phục cống liên hợp dài hơn 10m tại tuyến đường liên thôn A Ngo - A Đeng bị sập

Thông tin ban đầu, mưa lớn sau bão số 10 đã làm hệ thống cống liên hợp dài hơn 10m tại tuyến đường liên thôn A Ngo - A Đeng bị sập từ chiều 30-9. Cơ quan chức năng đã giăng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, cử lực lượng túc trực, không cho người đi đường lưu thông qua đoạn đường này; nhanh chóng huy động nhân công và máy móc thi công làm đường tạm để sớm nối lại giao thông.

Cống liên hợp dài hơn 10m tại tuyến đường liên thôn A Ngo - A Đeng bị sập gây chia cắt giao thông
VĂN THẮNG

