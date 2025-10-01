Huy động 9 tàu chuyên dụng tìm kiếm 8 ngư dân mất tích

Lực lượng cứu hộ Quảng Trị huy động tối đa tàu, thuyền cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tìm kiếm 8 ngư dân còn mất tích sau vụ chìm tàu cá trong bão số 10 tại sông Gianh và Cửa Việt.

Ngày 1-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại Hải đội Biên phòng 1 (xã Bắc Trạch) và một cơ sở tìm kiếm tại xã Cửa Việt. Hai cơ sở này nhằm tìm kiếm 8 ngư dân còn mất tích.

Sở chỉ huy tiền phương tại Bắc Trạch đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị. Còn Sở chỉ huy tiền phương ở Cửa Việt do ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo.

Cứu hộ cứu nạn xuyên đêm

Các lực lượng tham gia tìm kiếm gồm 2 tàu của Hải đội Dân quân thường trực với 40 cán bộ; 6 tàu xuồng Biên phòng Quảng Trị cùng 44 chiến sĩ; tàu SAR 631 của Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực 2 với 17 thuyền viên; cùng hàng trăm bộ đội, công an, dân quân cơ động tìm kiếm ven bờ.

Tàu biên phòng xé nước tìm nạn nhân

Phạm vi tìm kiếm mở rộng từ cảng Gianh, cảng Cửa Việt đến vùng biển đặc khu Cồn Cỏ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28-9, hai tàu cá đang neo đậu tránh bão số 10 ở bờ Bắc sông Gianh (phường Bắc Gianh, Quảng Trị) thì bị đứt neo, trôi tự do giữa sóng dữ. Trước đó, 11 ngư dân quay lại tàu kiểm tra cùng 2 người đang trực bão thì gặp nạn.

Tàu chuyên dụng tìm kiếm gần Cồn Cỏ

Hàng trăm người tìm kiếm trên bờ trong đêm

4 ngư dân may mắn trôi dạt vào bờ, kiệt sức nhưng sống sót. 9 người còn lại mất tích giữa biển động dữ dội. Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 3 thi thể, hiện đang tìm kiếm 6 người mất tích.

Đối với vụ chìm tàu ở Cửa Việt, lực lượng cứu hộ đã cứu 9 ngư dân, hiện 2 người vẫn đang mất tích.

MINH PHONG