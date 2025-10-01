Khởi công dự án mở rộng đường cao tốc đoạn Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe

Ngày 1-10, tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã khởi công dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến đường bộ cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Dự án có tổng chiều dài 121km, tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư công 3.000 tỷ đồng và vốn VEC huy động gần 4.700 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án đầu tiên được Bộ Tài chính trình Chính phủ giao cho VEC làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Phạm vi đầu tư dự án sẽ mở rộng mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, bề rộng nền đường 24m, có dải phân cách giữa đồng bộ với các đoạn đã được mở rộng trong giai đoạn 1; kéo dài cống chui dân sinh để phù hợp với quy mô đường cao tốc 4 làn xe. Mặt đường cũ cũng được thiết kế tăng cường hoặc cải tạo, bảo đảm đồng bộ, khai thác an toàn.

Cùng đó, dự án đầu tư xây dựng một ống hầm mới bên trái tuyến có chiều dài 530m, có quy mô 3 làn xe chạy 1 chiều, hướng Lào Cai - Nội Bài, phù hợp quy mô cao tốc 6 làn xe. Hạng mục giao thông thông minh cũng được đầu tư toàn tuyến nhằm đáp ứng kết nối đồng bộ, xuyên suốt toàn tuyến các thiết bị phục vụ quản lý, khai thác thu phí.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đôn đốc sát sao, chặt chẽ quá trình thi công, phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm trong triển khai dự án. Tỉnh Lào Cai sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Thông tin từ VEC cho biết, từ khi đưa vào khai thác năm 2014 đến nay, lưu lượng phương tiện lưu thông liên tục tăng, đặt ra vấn đề cấp bách cần nghiên cứu đầu tư mở rộng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đặc biệt là đoạn Yên Bái - Lào Cai. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

BÍCH QUYÊN