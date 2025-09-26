Sapharco ký kết hợp tác với BIDV, hướng đến mục tiêu phát triển ngành y tế

Chiều 26-9, tại TPHCM, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức ký kết hợp tác trên 4 lĩnh vực: dịch vụ tài khoản, tài trợ vốn kinh doanh, tài trợ xuất nhập khẩu và thanh toán trong nước và quốc tế.

Sapharco và BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 thực hiện ký kết hợp tác

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trịnh Đào Cung, Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) cho biết, Sapharco mong muốn hợp tác với đối tác trong lĩnh vực tài chính để mang đến cho cộng đồng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, chất lượng cao nhất.

Ông Trịnh Đào Cung, Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco)

“Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự đồng hành và chia sẻ trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển ngành y tế”, ông Trịnh Đào Cung nói.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Duy Đức, Giám đốc Chi nhánh Sở Giao dịch 2, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chia sẻ, Sapharco với bề dày lịch sử, năng lực tài chính vững mạnh và là doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thuốc và các sản phẩm y tế chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của ngành dược Việt Nam.

Ông Nguyễn Phước Duy Đức, Giám đốc Chi nhánh Sở Giao dịch 2, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

“Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Sở Giao dịch 2, cam kết cung cấp cho Sapharco và các đơn vị thành viên một hệ sinh thái tài chính hiện đại, toàn diện và linh hoạt, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, đa dạng và phù hợp với nhu cầu của Sapharco”, ông Nguyễn Phước Duy Đức cho biết.

Theo nội dung thỏa thuận, Sapharo và BIDV thống nhất triển khai hợp tác trên 4 lĩnh vực: dịch vụ tài khoản, tài trợ vốn kinh doanh, tài trợ xuất nhập khẩu và thanh toán trong nước và quốc tế.

Thông qua việc ký kết hợp tác giữa hai đơn vị, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội lớn góp phần cải tiến hệ thống phân phối dược phẩm, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe người dân; hợp tác này sẽ tối ưu hóa nguồn vốn lưu động và củng cố hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lãnh đạo Sapharco và BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 2, cùng các lãnh đạo công ty con và liên kết trong hệ thống Sapharco, cũng tham dự lễ ký kết hợp tác chiến lược

Đây cũng chính là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh bền vững kết hợp với quan tâm đến môi trường, xã hội và quản trị mà Sapharco đang hướng đến.

THU HƯƠNG