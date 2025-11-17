Sạt lở đèo Khánh Lê, 5 người tử vong, nhiều người bị thương

Đèo Khánh Lê (nối Nha Trang – Đà Lạt trên quốc lộ 27C) bị sạt lở nghiêm trọng, khối đất đá sạt lở đã rơi trúng vào một xe khách khiến 5 người tử vong.

Khối đất đá sạt lở đã trúng vào một xe khách. Ảnh: K.H

Sáng 17-11, bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), cho biết một xe khách chạy tuyến Đà Lạt – Quảng Ngãi bị đất đá vùi trúng tại km45 quốc lộ 27C, đoạn qua địa bàn xã.

Sự việc xảy ra khoảng 22 giờ 30 ngày 16-11. Trên xe có 32 người, gồm 29 hành khách và 3 nhân viên. Sự việc khiến 5 người tử vong tại chỗ và nhiều nạn nhân mắc kẹt.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ 3

13 nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Mưa lớn, sạt lở liên tiếp đã gây khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường. Lực lượng cứu hộ tiếp tục cắt gọt xe, dọn dẹp đất đá, đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa rất to, khu vực đèo Khánh Lê xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Hai điểm lớn tại km43 và km47 khiến lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường rất khó khăn.

Đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống, trúng trực diện phần hông phải xe khách Phương Trang 40 chỗ, biển số 59H-53114, đang lưu thông hướng Đà Lạt – Nha Trang. Đến khoảng 0 giờ ngày 17-11, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường.

Lực lượng chức năng cứu các nạn nhân còn bị mắc kẹt. Ảnh: K.H

Sạt lở khu vực đèo Khánh Sơn, 3 người bị vùi lấp Tối 16-11, mưa lớn làm một đoạn sườn núi gần đèo Khánh Sơn, đoạn qua xã Cam An, bị sạt lở. Đất đá tràn xuống lán trại có 10 người đang làm việc, 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp. Ông Đỗ Minh Thạnh, Chủ tịch UBND xã Cam An, cho biết lực lượng cứu hộ lập tức đến hiện trường, tổ chức thu dọn và tìm kiếm nạn nhân. 2 người đã được tìm thấy; 1 nạn nhân tử vong, 1 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Các lực lượng vẫn tìm kiếm người còn lại và thu dọn đất đá để sớm thông đường. Thông tin ban đầu, nhóm lao động tại lán trại do một đơn vị quản lý rừng phòng hộ thuê để dọn cây. Trước đó, lực lượng chức năng đã lập chốt chặn, cảnh báo nguy cơ sạt lở. Khu vực này hiện vẫn còn mưa.

HIẾU GIANG