TPHCM hỗ trợ Tuyên Quang và Lào Cai khắc phục thiệt hại do bão lũ

Chiều 16-11, tại tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đoàn công tác của TPHCM đến thăm hỏi, động viên người dân, hỗ trợ 2 tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai khắc phục thiệt hại do bão lũ.

TPHCM hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Lào Cai khắc phục thiệt hại do bão lũ. Thực hiện: VĂN MINH

Theo đó, TPHCM trao 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang. Đoàn cũng trao tặng các phần quà đến học sinh, hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ; trao quà động viên các tình nguyện viên, lực lượng trực tiếp tham gia hỗ trợ ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

TPHCM hỗ trợ 5 tỷ đồng để tỉnh Lào Cai sửa chữa 2 trường học hư hỏng do bão lũ gây ra, gồm trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thẳm Dương (3 tỷ đồng), Trường Tiểu học Thẳm Dương (2 tỷ đồng).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đ oàn công tác của TPHCM trao 5 tỷ đồng để tỉnh Tuyên Quang khắc phục thiệt hại do bão lũ. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chuyển lời của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi, chia sẻ và động viên Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lào Cai và bà con nhân dân 2 tỉnh chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Nhấn mạnh "TPHCM là của cả nước, vì cả nước và cùng cả nước", đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam TPHCM và các tầng lớp nhân dân thành phố đã chung sức đồng lòng, tham gia đóng góp, hỗ trợ kịp thời đồng bào ở những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, trong đó có tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đ oàn công tác của TPHCM trao 5 tỷ đồng để tỉnh Lào Cai sửa chữa trường học. Ảnh: VĂN MINH

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, TPHCM hỗ trợ các địa phương có trọng tâm, trọng điểm, đúng nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương; đảm bảo kịp thời, đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng.

Theo đó, TPHCM hỗ trợ sửa chữa các công trình cầu đường, trường học, trạm y tế, góp phần ổn định đời sống người dân vùng bị thiên tai, bão lũ.

Trong đó, qua sự hỗ trợ của TPHCM thời gian qua, 2 tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai đã thực hiện có trách nhiệm việc khôi phục cầu đường, trạm y tế và trường học để các em không bị gián đoạn việc học hành. Đồng thời, chăm sóc y tế, sức khỏe cho trẻ em, người dân được tốt hơn, phòng ngừa dịch bệnh hậu thiên tai, bão lũ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ đến bà con tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: VĂN MINH

Khẳng định tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất của TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong rằng, 2 tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai sớm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục và ổn định đời sống người dân, các em học sinh sớm trở lại trường và 2 tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng trao quà đến các em học sinh. Ảnh: VĂN MINH

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng gửi lời cảm ơn sâu sắc và cam kết, tỉnh Tuyên Quang sử dụng nguồn lực được hỗ trợ đúng mục đích, đảm bảo kịp thời, có hiệu quả, công khai, minh bạch; giúp người dân xây dựng lại nhà cửa và tái thiết cuộc sống.

“Tình cảm và sự hỗ trợ của TPHCM là nguồn khích lệ, tiếp sức mạnh mẽ cho nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang vượt qua khó khăn, mất mát, sớm khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão lũ”, đồng chí Ma Thế Hồng bày tỏ.

Trước đó, ngày 9-11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM làm trưởng đoàn công tác của TPHCM đã trao 23 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Cao Bằng khắc phục thiệt hại do bão lũ. Trong đó, 10 tỷ đồng để xây dựng cầu dân sinh, giúp người dân vùng sâu, vùng xa thuận lợi đi lại, ổn định cuộc sống; 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa Trường Mầm non Kim Đồng, nhằm sớm khôi phục điều kiện dạy và học sau bão; 3 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, chăm lo đời sống người dân tại các khu vực chịu thiệt hại nặng nề.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh buổi trao kinh phí hỗ trợ:

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà đến người dân tỉnh Tuyên Quang bị ảnh hưởng bão lũ

VĂN MINH