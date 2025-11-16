Xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Ngày 16-11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và tham quan triển lãm 100 năm Mỹ thuật hiện đại.

Đón tiếp đoàn có Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh, cùng các cán bộ chủ chốt của bảo tàng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham quan các không gian trưng bày của triển lãm và đặc biệt chú ý đến những bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại đây.

adee788df6467a182357.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Sau khi nghe giới thiệu về các tác phẩm, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhất là việc chủ động ứng dụng công nghệ số nhằm lan tỏa giá trị các tác phẩm nghệ thuật tới công chúng.

Tổng Bí thư hy vọng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn, thu hút ngày càng đông đảo người xem.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp Tổng Bí thư cùng phu nhân đến tham quan. Ông chia sẻ, đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với tập thể cán bộ bảo tàng và giới văn nghệ sĩ.

MAI AN

