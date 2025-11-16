Tra cứu phạt nguội, ngập nước, kẹt xe chỉ với một “chạm”

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và phục vụ người dân, TPHCM tích hợp thêm nhiều tính năng quan trọng vào các nền tảng công nghệ, giúp người dân dễ dàng tra cứu các thông tin giao thông như phạt nguội, tình trạng kẹt xe, cảnh báo ngập nước.

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM, cho biết đơn vị đã phối hợp cơ quan liên quan bổ sung các tiện ích tra cứu giao thông trên ứng dụng “TTGT Tp Hồ Chí Minh” và “SOS anninhtrattu” của Công an Thành phố.

Giao diện ứng dụng “TTGT Tp Hồ Chí Minh”

Với các ứng dụng này, người dân giờ đây có thể dễ dàng kiểm tra phương tiện của mình có vi phạm giao thông được ghi lại trong hệ thống camera phạt nguội ngay trên điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng.

Các ứng dụng đã được liên kết với đường dẫn tra cứu phạt nguội của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), bảo đảm thông tin trả về chính xác, kịp thời. Theo đó, người dân chỉ cần nhập biển số xe và chờ kết quả tra cứu.

Ứng dụng giúp cảnh báo các điểm “nóng” về kẹt xe, ngập nước giúp người dân chủ động né tránh cũng như chọn lộ trình an toàn, phù hợp. Trong ảnh: Kẹt xe tại khu vực Cầu vượt Hàng Xanh

Đối với việc theo dõi cảnh báo ngập nước, kẹt xe, các ứng dụng sẽ được cơ quan chức năng cập nhật liên tục và cung cấp thông tin cảnh báo tại các điểm “nóng” giúp người đi xe máy, ô tô chủ động né tránh cũng như chọn lộ trình an toàn, phù hợp.

Ngoài ra, các ứng dụng cũng là kênh thông tin chính thức để cập nhật các quy định mới về giao thông. Đồng thời, giúp người dân có thể tra cứu thông tin về bằng lái xe, phù hiệu, giấy phép kinh doanh, giấy phép lưu thông...

Ngập do ảnh hưởng triều cường tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Bình Quới

Lãnh đạo PC08 khuyến nghị người dân thành phố nên tận dụng các công cụ số này để nắm bắt thông tin giao thông một cách chủ động, qua đó nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và góp phần xây dựng đô thị thông minh, an toàn.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG