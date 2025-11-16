Tra cứu phạt nguội, ngập nước, kẹt xe chỉ với một “chạm”

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM, cho biết đơn vị đã phối hợp cơ quan liên quan bổ sung các tiện ích tra cứu giao thông trên ứng dụng “TTGT Tp Hồ Chí Minh” và “SOS anninhtrattu” của Công an Thành phố.
Với các ứng dụng này, người dân giờ đây có thể dễ dàng kiểm tra phương tiện của mình có vi phạm giao thông được ghi lại trong hệ thống camera phạt nguội ngay trên điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng.
Các ứng dụng đã được liên kết với đường dẫn tra cứu phạt nguội của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), bảo đảm thông tin trả về chính xác, kịp thời. Theo đó, người dân chỉ cần nhập biển số xe và chờ kết quả tra cứu.
Đối với việc theo dõi cảnh báo ngập nước, kẹt xe, các ứng dụng sẽ được cơ quan chức năng cập nhật liên tục và cung cấp thông tin cảnh báo tại các điểm “nóng” giúp người đi xe máy, ô tô chủ động né tránh cũng như chọn lộ trình an toàn, phù hợp.
Ngoài ra, các ứng dụng cũng là kênh thông tin chính thức để cập nhật các quy định mới về giao thông. Đồng thời, giúp người dân có thể tra cứu thông tin về bằng lái xe, phù hiệu, giấy phép kinh doanh, giấy phép lưu thông...
Lãnh đạo PC08 khuyến nghị người dân thành phố nên tận dụng các công cụ số này để nắm bắt thông tin giao thông một cách chủ động, qua đó nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và góp phần xây dựng đô thị thông minh, an toàn.