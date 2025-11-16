Người dân đoàn kết, đồng lòng xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp

Chiều 16-11, tại khu phố Chánh Lộc 7, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.
Tham dự còn có đồng chí Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một.
Khu phố Chánh Lộc 7 hiện có 215 hộ dân với 1.045 nhân khẩu, trong đó có 5 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. đời sống người dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo.
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một, nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hàng năm là dịp để nhìn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, đã góp phần vun đắp sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Thu Cúc kêu gọi nhân dân khu phố Chánh Lộc 7 đồng lòng, đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được trong thời gian qua.
Mỗi người dân không ngừng nỗ lực, cố gắng tự quản để giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, lao động với tinh thần “chia ngọt, sẻ bùi”, “tối lửa tắt đèn có nhau”.
* Cùng ngày, tại khu phố Long Hưng, phường Bến Cát cũng diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.
Năm 2025, khu phố Long Hưng đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào công cuộc xây dựng phường Bến Cát đạt chuẩn văn minh đô thị.
Cụ thể, khu phố đã vận động, trao tặng 270 phần quà với tổng số tiền gần 80 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn.
Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận khu phố còn vận động 4 hộ có điều kiện hỗ trợ định kỳ cho 4 đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn và người yếu thế với số tiền 900.000 đồng/tháng.
Hỗ trợ thường xuyên 1 người già neo đơn, thực hiện chương trình “Tiếp sức tương lai”, trao 31 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.
* Cùng ngày, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân cùng người dân liên khu phố Mỹ Phước, An Phước và Mỹ Thạnh (phường Bến Cát) phấn khởi tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Khu phố Mỹ Phước, An Phước và Mỹ Thạnh hiện có hơn 2.600 hộ kinh doanh với các ngành nghề khác nhau, chủ yếu là nhà trọ và kinh doanh cá thể.
Với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân, năm 2025, khu phố Mỹ Phước có 1.210/1.218 hộ, khu phố An Phước có 2.270/2.275 hộ và khu phố Mỹ Thạnh 920/924 hộ đạt gia đình văn hóa.
Riêng Mỹ Phước đạt khu phố văn hóa 12 năm liền.
Dịp này, lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát đã biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.