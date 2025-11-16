Người dân đoàn kết, đồng lòng xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp

Trong ngày 16-11, nhiều xã, phường tại TPHCM sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn", thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Chánh Lộc 7, phường Thủ Dầu Một

Chiều 16-11, tại khu phố Chánh Lộc 7, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Tham dự còn có đồng chí Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một.

Khu phố Chánh Lộc 7 hiện có 215 hộ dân với 1.045 nhân khẩu, trong đó có 5 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. đời sống người dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố tặng cây xanh chúc mừng đại hội

Người dân khu phố Chánh Lộc 7 theo dõi các hoạt động tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một, nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hàng năm là dịp để nhìn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, đã góp phần vun đắp sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người dân khu phố phấn khởi nhận quà tại ngày hội

Đồng chí Nguyễn Thu Cúc kêu gọi nhân dân khu phố Chánh Lộc 7 đồng lòng, đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được trong thời gian qua.

Mỗi người dân không ngừng nỗ lực, cố gắng tự quản để giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, lao động với tinh thần “chia ngọt, sẻ bùi”, “tối lửa tắt đèn có nhau”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu phố Long Hưng

* Cùng ngày, tại khu phố Long Hưng, phường Bến Cát cũng diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Trao khen thưởng cho các hộ dân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng, phát triển khu phố

Năm 2025, khu phố Long Hưng đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào công cuộc xây dựng phường Bến Cát đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố Long Hưng nhận quà tại ngày hội

Cụ thể, khu phố đã vận động, trao tặng 270 phần quà với tổng số tiền gần 80 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn.

Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận khu phố còn vận động 4 hộ có điều kiện hỗ trợ định kỳ cho 4 đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn và người yếu thế với số tiền 900.000 đồng/tháng.

Hỗ trợ thường xuyên 1 người già neo đơn, thực hiện chương trình “Tiếp sức tương lai”, trao 31 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Hội thi nấu ăn được lồng ghép trong khuôn khổ ngày hội

* Cùng ngày, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân cùng người dân liên khu phố Mỹ Phước, An Phước và Mỹ Thạnh (phường Bến Cát) phấn khởi tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát tặng cây xanh chúc mừng ngày hội

Khu phố Mỹ Phước, An Phước và Mỹ Thạnh hiện có hơn 2.600 hộ kinh doanh với các ngành nghề khác nhau, chủ yếu là nhà trọ và kinh doanh cá thể.

Một hoạt động ngoài trời được tổ chức hưởng ứng ngày hội

Khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu

Với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân, năm 2025, khu phố Mỹ Phước có 1.210/1.218 hộ, khu phố An Phước có 2.270/2.275 hộ và khu phố Mỹ Thạnh 920/924 hộ đạt gia đình văn hóa.

Riêng Mỹ Phước đạt khu phố văn hóa 12 năm liền.

Tặng quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát đã biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

TÂM TRANG