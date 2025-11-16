Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Vĩnh Long

Trong không khí ấm áp, thắm tình đoàn kết, các đại biểu và bà con cùng ôn lại truyền thống 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: BD

Ngày 16-11, tại chùa Pisêsaram (ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025).

Tham dự còn có đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo đồng bào dân tộc Khmer và người dân trong khu dân cư.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: BD

Đại diện Ban công tác Mặt trận ấp Nguyệt Lãng B cho biết, toàn ấp hiện có 554 hộ dân sinh sống. Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền xã Bình Phú và sự đồng thuận của người dân, ấp đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kinh tế địa phương tiếp tục phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,5 triệu đồng/người/năm. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực: toàn ấp chỉ còn 3 hộ nghèo, 29 hộ cận nghèo; 90,3% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Ấp Nguyệt Lãng B tiếp tục giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, ấp nông thôn mới.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch nước tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo; trao quà cho chính quyền và người dân xã Bình Phú. Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long; đồng thời trao nhiều phần quà cho Quỹ Vì người nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, là dịp để người dân thắt chặt tình đoàn kết, chia sẻ tâm tư, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế và đóng góp xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Ngày hội góp phần củng cố khối đoàn kết ở khu dân cư, gắn kết ý Đảng - lòng dân, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đánh giá cao công tác tổ chức ngày hội tại ấp Nguyệt Lãng B (xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long), Phó Chủ tịch nước ghi nhận sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và những kết quả nổi bật của địa phương thời gian qua. Đặc biệt nhiều mô hình kinh tế phù hợp và hiệu quả, góp phần cải thiện thu nhập, tạo việc làm. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững; công tác giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm, thể hiện sự đồng lòng của nhân dân trong xây dựng Đảng và chính quyền cơ sở.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BD

Phó Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những tiềm năng, lợi thế của vùng đất hơn 6.300 km², với quy mô dân số đông và bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc, đặc biệt là đồng bào Khmer. Đây là những nguồn lực quan trọng để tỉnh hình thành các mô hình kinh tế mới, tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo tỉnh cần quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới bền vững và đô thị văn minh, gắn với nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân trong giai đoạn mới; giữ gìn bản sắc văn hóa, tình làng nghĩa xóm, an ninh trật tự và chất lượng cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BD

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Bác Hồ (phường Long Đức).

TÍN HUY