SATRA khắc sâu sứ mệnh “Vì cộng đồng” trong từng hoạt động

Không chạy theo khẩu hiệu, SATRA chọn con đường bền bỉ: biến “vì cộng đồng” thành cốt lõi. Chính sự lựa chọn ấy giúp thương hiệu gắn kết lợi ích kinh doanh với giá trị xã hội, và được cộng đồng tin tưởng.

Hội thao “Khỏe để công tác tốt”

Từ chăm lo nội lực đến lan tỏa giá trị nhân văn

Điểm nổi bật trong chiến lược CSR của SATRA là bắt đầu từ chính đội ngũ bên trong. Doanh nghiệp tin rằng muốn đồng hành với cộng đồng, trước hết phải chăm lo cho “gia đình” nội bộ – nơi hình thành sức mạnh và bản sắc chung.

Hội thao “Khỏe để công tác tốt” được tổ chức định kỳ tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM là minh chứng rõ ràng. Hàng nghìn cán bộ, nhân viên các đơn vị thành viên cùng tham gia tranh tài ở nhiều bộ môn. Bầu không khí không chỉ sôi nổi mà còn đong đầy tinh thần đoàn kết. Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, nhấn mạnh: “Hội thao không chỉ tạo cơ hội rèn luyện sức khỏe mà còn lan tỏa tinh thần cao thượng, ý chí vươn lên – những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của SATRA.”

Hội thao “Khỏe để công tác tốt” được tổ chức định kỳ tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM

Từ trải nghiệm trực tiếp, chị Nguyễn Thị Minh Hạnh, nhân viên SATRA, chia sẻ: “Tôi thấy mình không chỉ khỏe hơn mà còn gần gũi với đồng nghiệp. Quan trọng hơn, tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của lãnh đạo với đời sống tinh thần của người lao động.”

Chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” ngày 10-8-2025 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen

Sự gắn kết nội bộ ấy trở thành nền tảng để SATRA mở rộng trách nhiệm ra xã hội. Một ví dụ tiêu biểu là chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” ngày 10-8-2025 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Hơn 300 cán bộ, nhân viên SATRA đã tham gia, đồng thời đóng góp 100 triệu đồng ủng hộ. Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh.

Bà Lê Thị Thanh, cư dân phường Bến Thành, tham dự sự kiện, xúc động: “Thấy tập thể SATRA đồng lòng tham gia, tôi hiểu đây không chỉ là một doanh nghiệp thương mại, mà còn là một tập thể có trái tim nhân ái.”

Song hành cùng những hoạt động xã hội, SATRA luôn giữ vững truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Gần đây, SATRA đã trao tặng nhiều phần quà tới các gia đình chính sách, các hộ khó khăn và người có công trên địa bàn TP.HCM, bao gồm các phường Bình Tiên, Diên Hồng, Bình Hưng, Khánh Hội cũng như Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp, với tổng giá trị 145 triệu đồng.

Phát triển bền vững song hành cùng cộng đồng

Sứ mệnh “vì cộng đồng” của SATRA không chỉ dừng lại ở các hoạt động nhân ái, mà còn được gắn chặt với chiến lược phát triển bền vững.

Ban lãnh đạo SATRA tại buổi quyên góp, giúp đỡ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ

Tháng 8-2025, tập thể SATRA quyên góp hơn 30 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ. Điều đặc biệt là không chỉ cơ quan Tổng Công ty mà các đơn vị thành viên cũng đồng loạt hưởng ứng. Sự tham gia rộng khắp này biến CSR thành một “cơ chế vận hành đồng bộ” – điểm khác biệt so với nhiều doanh nghiệp chỉ triển khai ở phạm vi hẹp.

Cùng lúc, SATRA triển khai hàng loạt sáng kiến tiêu dùng xanh: giảm rác thải nhựa trong siêu thị, khuyến khích dùng túi thân thiện môi trường, phân phối sản phẩm an toàn, sạch, có truy xuất nguồn gốc minh bạch. Các chương trình truyền thông lối sống xanh ngay tại điểm bán đã góp phần hình thành thói quen tiêu dùng bền vững cho khách hàng.

Đặc biệt, hợp tác chiến lược với Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) kéo dài đến 2030 đánh dấu bước đi mới trong CSR của SATRA. Nội dung hợp tác không chỉ có học bổng cho sinh viên khó khăn, mà còn gồm workshop về tiêu dùng thông minh, chương trình bán hàng lưu động, đồng thương hiệu trong các sản phẩm xanh. Điều này cho thấy CSR của SATRA đã mở rộng sang lĩnh vực giáo dục và tri thức – một trụ cột quan trọng để phát triển bền vững.

Ông Lâm Quốc Thanh khẳng định: “Sứ mệnh vì cộng đồng không dừng ở thiện nguyện. Chúng tôi muốn đi xa hơn: kiến tạo môi trường kinh doanh bền vững, gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường và lan tỏa giá trị nhân văn đến từng khách hàng.”

Người tiêu dùng là minh chứng rõ nét cho cam kết này. Chị Trần Ngọc Lan, khách hàng tại SATRAMART, chia sẻ: “Tôi mua sắm ở SATRA không chỉ vì sản phẩm chất lượng, mà còn bởi tin tưởng đây là doanh nghiệp quan tâm đến xã hội và môi trường. Điều đó khiến tôi gắn bó lâu dài.”

Theo góc nhìn các chuyên gia về phát triển bền vững, “SATRA đã cho thấy một mô hình CSR toàn diện: bắt đầu từ chăm lo người lao động, mở rộng ra cộng đồng, và tích hợp vào chiến lược phát triển xanh. Đây chính là yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.”

“SATRA vì cộng đồng” không phải khẩu hiệu suông, mà là lời cam kết được chứng minh bằng thực tiễn. Từ những hoạt động chăm lo đời sống người lao động, chia sẻ với cộng đồng khó khăn, đến chiến lược phát triển tiêu dùng xanh và hợp tác giáo dục, SATRA đã định hình một triết lý đặc biệt: doanh nghiệp chỉ có thể trường tồn khi gắn liền tăng trưởng với trách nhiệm xã hội.

Với sự kiên định ấy, SATRA không chỉ khẳng định vị thế trong lĩnh vực thương mại – bán lẻ, mà còn tạo dựng niềm tin bền vững trong lòng người lao động, khách hàng và cộng đồng. Đó chính là nền tảng để doanh nghiệp vươn xa, góp phần vào sự phát triển chung của TPHCM và đất nước.

MỸ CHI