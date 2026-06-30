Vĩnh Long tiếp nhận quản lý cụm phà Vàm Cống

Cụm phà Vàm Cống gồm các bến phà Đình Khao, Đại Ngãi, Kênh Tắt, Láng Sắt. Đây là cụm phà duy nhất còn lại ở miền Tây kết nối giao thương trên các tuyến quốc lộ.

Ngày 15-5-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 874/QĐ-TTg về việc chuyển nguyên trạng cụm phà Vàm Cống trực thuộc Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) về UBND tỉnh Vĩnh Long quản lý.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long và Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) chứng kiến lễ ký kết bàn giao công tác quản lý cụm phà Vàm Cống



Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV, cho biết việc chuyển giao nguyên trạng cụm phà Vàm Cống cho địa phương quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo định hướng phân cấp, phân quyền, đồng thời tăng tính chủ động của địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là bước chuyển quan trọng, tạo điều kiện để đơn vị phát huy kết quả đạt được và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, cụm phà Vàm Cống quản lý 4 bến phà, trong đó có 2 bến không thu phí nên nguồn thu từ 2 bến còn lại không đủ duy trì hoạt động của toàn cụm, trong khi nguồn lực địa phương còn hạn chế. Vì vậy, địa phương kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam tham mưu Bộ Xây dựng sớm bố trí kinh phí để bảo đảm hoạt động liên tục của cụm phà.

Bến phà Đình Khao (tỉnh Vĩnh Long)



Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết việc chuyển giao chỉ thay đổi cấp quản lý từ Trung ương về địa phương, còn hoạt động vận hành trước mắt vẫn giữ nguyên. Sở Xây dựng phải phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ cho 325 nhân sự của cụm phà, gồm 30 viên chức và 295 người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, không được để các thay đổi về hình thức quản lý, cơ chế tài chính hay chế độ chính sách làm gián đoạn hoạt động. Các bến phà phải hoạt động thông suốt 24/7, bảo đảm việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân an toàn, thuận lợi, không bị ảnh hưởng.

ANH LẠC