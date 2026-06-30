Nhiều hãng hàng không đăng ký khai thác tại sân bay Long Thành

Ngày 30-6, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có báo cáo về việc chuẩn bị phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airline đáp xuống sân bay Long Thành ngày 15-12-2025

Theo đó, ACV đã chủ động làm việc với các hãng hàng không trong nước, quốc tế và các đối tác liên quan về phương án, kịch bản khai thác tại sân bay Long Thành.

Nhiều phương tiện, nhân công được tăng cường thi công tại các hạng mục dự án sân bay Long Thành

Đến nay, ACV đã làm việc với Vietravel Airlines về kế hoạch khai thác thương mại tại sân bay Long Thành từ cuối năm 2026 và tăng tần suất khai thác từ lịch bay mùa hè năm 2027.

Hãng hàng không Vietjet Air cam kết duy trì khai thác tối thiểu 2 đường bay quốc tế trong giai đoạn 1; Vietnam Airlines đề xuất chuyển một số đường bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, với tỷ trọng khoảng 12% số chuyến quốc tế của hãng.

Hệ thống cung cấp nhiên liệu cho sân bay Long Thành đã hoàn thành xây dựng

Đối với các hãng hàng không nước ngoài, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành đã phối hợp làm việc với đại diện Hiệp hội các hãng hàng không khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất (SGN AOC), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), cùng đại diện 34 hãng hàng không quốc tế như Korean Air, All Nippon Airways, Cathay Pacific và Japan Airlines... nhằm thảo luận, chuẩn bị phương án khai thác sân bay Long Thành theo kế hoạch.

Cũng theo ACV, đến nay, Tổng Công ty đã thành lập chi nhánh sân bay Long Thành, chi nhánh nhiên liệu hàng không Long Thành và chi nhánh hàng hóa hàng không Long Thành để thực hiện chức năng quản lý, vận hành, khai thác các công trình thiết yếu thuộc Dự án thành phần 3.

Theo ACV, trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng, ACV đang xây dựng phương án phân chia và khai thác hài hòa giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất. Phương án này được thiết kế theo nguyên lý “phân vai theo thị trường”, thay vì dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng từ Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành.



Phương án này nhằm bảo đảm sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để sân bay Long Thành vận hành ổn định và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.

Dự kiến, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì vai trò đối với mạng bay nội địa và các đường bay quốc tế tầm ngắn - trung, trong khi sân bay Long Thành được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng, từng bước thu hút các đường bay quốc tế mới, đặc biệt tại các thị trường có tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

XUÂN TRUNG