Người dân phấn khởi trong ngày đầu đi xe buýt miễn phí

Rạng sáng 1-7, tại các bến xe buýt, không khí nhộn nhịp hơn thường lệ khi nhiều người dân có mặt chờ những chuyến xe đầu tiên trong ngày. Hôm nay, thành phố bắt đầu triển khai chính sách miễn phí vé trên các tuyến xe buýt nội tỉnh.

Chuyến xe buýt đầu tiên xuất phát tại Bến xe buýt Củ Chi trong ngày đầu tiên thành phố triển khai chính sách miễn phí vé trên các tuyến xe buýt nội tỉnh. Clip: QUỐC HÙNG

Từ hơn 3 giờ sáng, khu vực nhà chờ của Bến xe buýt Củ Chi đã có nhiều hành khách tập trung. Người tranh thủ đi làm sớm, người mang hàng lên trung tâm thành phố bán, ai nấy đều háo hức chờ trải nghiệm chuyến xe buýt miễn phí đầu tiên.

Khoảng 3 giờ 10 phút ngày 1-7, chị Nguyễn Thị Giàu (ngụ xã Củ Chi) - hành khách đầu tiên có mặt tại Bến xe buýt Củ Chi - chờ xe buýt miễn phí đi Bến xe An Sương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đúng 3 giờ 30 phút, chuyến xe buýt tuyến 74 xuất phát đi Bến xe An Sương lăn bánh. Đây là một trong những chuyến xe đầu tiên thực hiện chính sách miễn phí vé trên địa bàn thành phố.

Đồng hồ điểm 3 giờ 30 phút, chuyến xe buýt miễn phí đầu tiên, tuyến 74, biển số 50E-843.37, xuất phát từ Bến xe buýt Củ Chi, mở đầu ngày đầu tiên TPHCM triển khai chính sách miễn phí xe buýt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Là một trong những hành khách đầu tiên bước lên xe, chị Nguyễn Thị Giàu (ngụ xã Củ Chi), cho biết có mặt tại bến từ khoảng 3 giờ 10 phút, để kịp đón chuyến xe buýt đầu tiên.

Xe buýt là phương tiện quen thuộc của chị Giàu nhiều năm nay, nên khi biết thành phố miễn phí vé, chị rất vui và muốn trực tiếp trải nghiệm ngay trong ngày đầu tiên.

Hành khách trên chuyến xe buýt miễn phí đầu tiên xuất phát từ Bến xe buýt Củ Chi lúc 3 giờ 30 phút ngày 1-7 bày tỏ niềm vui về chính sách miễn phí vé. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Tiền vé xe buýt mỗi lượt không quá lớn, nhưng với người sử dụng thường xuyên như tôi thì mỗi tháng cũng tiết kiệm được một khoản đáng kể. Điều khiến tôi vui hơn là thành phố ngày càng quan tâm người dân bằng những chính sách thiết thực”, chị Giàu chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hải (ngụ xã Thái Mỹ) cũng tranh thủ khởi hành từ sớm để đến khu vực Hàng Xanh bán hàng. Trước đây, mỗi ngày ông Hải phải chi khoảng 26.000 đồng tiền xe buýt cho cả hai lượt đi - về, việc được miễn phí vé giúp ông giảm đáng kể chi phí.

“Nếu tính cả tháng thì số tiền tiết kiệm được cũng khá nhiều. Với những người lao động như tôi, đây là sự hỗ trợ rất ý nghĩa”, ông Hải bày tỏ.

Ông Nguyễn Thanh Hải đi chuyến xe buýt miễn phí đầu tiên từ Bến xe buýt Củ Chi đến khu vực Hàng Xanh bán hàng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Không chỉ hành khách, đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ cũng chia sẻ niềm vui trong ngày đầu thành phố thực hiện chính sách mới.

Tài xế Phạm Ngọc Thạch cho biết, không khí trên xe hôm nay rộn ràng hơn khi nhiều hành khách liên tục trao đổi về việc được đi xe miễn phí. Nhiều người lần đầu trải nghiệm xe buýt cũng chủ động hỏi thông tin về các tuyến và lộ trình để tiện đi lại trong thời gian tới.

Theo ghi nhận, trong sáng nay, tại nhiều điểm dừng trên địa bàn TPHCM như Bến xe buýt Sài Gòn, Bến Thành, Hàm Nghi, Chợ Lớn, khu vực Đại học Quốc gia TPHCM và sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách tăng so với ngày thường. Nhiều sinh viên, công nhân và người lao động hào hứng lên xe khi không còn phải mua vé.

Chuyến xe buýt miễn phí đầu tiên do tài xế Phạm Ngọc Thạch và nhân viên phục vụ Huỳnh Hồng Phúc thực hiện xuất phát từ Bến xe buýt Củ Chi lúc 3 giờ 30 phút. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Anh Trần Minh Đức, sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM, cho rằng việc miễn phí vé sẽ tạo thêm động lực để sinh viên lựa chọn xe buýt thay cho xe máy. Theo anh, nếu xe chạy đúng giờ, kết nối thuận tiện với các tuyến metro và chất lượng phục vụ tiếp tục được nâng cao, thì xe buýt sẽ trở thành phương tiện di chuyển ưu tiên của nhiều bạn trẻ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng, ngụ phường Chợ Lớn, đánh giá đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn, đặc biệt đối với người cao tuổi, người có thu nhập thấp và những người thường xuyên phải đến bệnh viện khám, chữa bệnh. Việc giảm chi phí đi lại góp phần giảm bớt gánh nặng trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời khuyến khích nhiều người sử dụng phương tiện công cộng.

Người dân hào hứng chờ đón những chuyến xe buýt miễn phí tại Bến xe buýt Công viên 23 Tháng 9 trong ngày đầu tiên TPHCM triển khai chính sách miễn phí xe buýt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Song song với việc triển khai miễn phí vé, nhiều hành khách cũng được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng MultiGo để tra cứu lộ trình, theo dõi thời gian xe đến, đồng thời kết nối với các loại hình giao thông công cộng khác.

Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận xe buýt thuận tiện hơn, nâng cao trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ.

Trạm xe buýt Trung tâm phường Bến Thành

Ngày đầu tiên thực hiện chính sách miễn phí vé xe buýt ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Nụ cười của những hành khách đầu tiên trên chuyến xe miễn phí không chỉ là niềm vui vì tiết kiệm được chi phí đi lại, mà còn cho thấy kỳ vọng về một hệ thống giao thông công cộng ngày càng hiện đại, thuận tiện và thân thiện.

Đây được xem là tín hiệu tích cực để TPHCM từng bước hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường và hướng tới xây dựng đô thị xanh, văn minh, phát triển bền vững.

Những chuyến xe buýt miễn phí rời Bến xe buýt Công viên 23 Tháng 9 khi thành phố vừa rạng sáng trong ngày đầu tiên triển khai chính sách miễn phí xe buýt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

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