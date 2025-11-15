Xã hội

Sâu “lạ” xuất hiện trong khu dân cư Phú Hòa

SGGPO

Liên quan đến thông tin hàng ngàn con sâu “lạ” xuất hiện trong khu dân cư Phú Hòa (phường Phú Lợi, TPHCM), lãnh đạo phường cho biết đang tiến hành xử lý.

Ghi nhận của PV chiều 15-11, xuất hiện nhiều sâu trên đường, gốc cây và bò vào nhà dân ở khu dân cư Phú Hòa. Người dân dùng chổi quét nhưng vẫn không hết sâu.

SAU 1.jpg
Hàng ngàn con sâu “lạ” xuất hiện trong khu dân cư Phú Hòa

Người dân trong khu dân cư này lo lắng khi số lượng sâu rất nhiều và chưa xác định được liệu có gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ hay không.

SÀU.jpg
Sâu bám đầy cây xanh

Theo lời người dân, sâu xuất hiện từ vài ngày nay và ngày càng nhiều hơn. Họ dùng chổi quét liên tục, song vẫn không thể xử lý hết.

Có người dùng thuốc diệt ruồi, muỗi để diệt trừ loại sâu này nhưng không hiệu quả. Một số trẻ em bị nổi rộp đỏ, ngứa, nghi do tiếp xúc với lông sâu.

SẢU 3.jpg
Người dân mong muốn chính quyền sớm xử lý sâu "lạ" xuất hiện trong khu dân cư

Một số hộ dân trong khu vực phải đóng cửa suốt ngày nhưng sâu vẫn theo khe hở bò vào nhà.

Những căn nhà sát cây xanh bên đường bị sâu bò vào nhiều nhất.

Đại diện UBND phường Phú Lợi cho biết đã nắm vụ việc, đồng thời cử cơ quan chuyên môn tiến hành các biện pháp để xử lý.

VĂN CHÂU

Từ khóa

sâu lạ khu dân cư phú hòa phường phú lợi

