Saxophone Trần Mạnh Tuấn với đêm nhạc “Gửi người em gái”

Tối nay (4-1), tại SaxN’Art Club, phường An Khánh, TPHCM, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt Gửi người em gái, dành cho những người yêu Hà Nội xưa, yêu những mùa xuân lặng lẽ và những bản tình ca được viết bằng cả một đời thương nhớ.

Nghệ sĩ jazz saxophone Trần Mạnh Tuấn

Các tác phẩm được trình diễn trong chương trình là những sáng tác quen thuộc của Trần Mạnh Tuấn như Sen, Bướm hoa, Thằng Cuội, Ru rừng, Bèo dạt mây trôi, Mưa rơi… Âm nhạc được thể hiện với tiết tấu chậm, giai điệu da diết, nhẹ nhàng, như những lời thì thầm kể chuyện, đưa người nghe trở về với những lát cắt tinh tế của ký ức, của hoài niệm về một Hà Nội xưa, về những tình yêu vượt qua thời gian, không gian và biến động của thời cuộc.

“Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng. Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón tết, hoa chen người đi, liễu rũ mà chi…” – ca từ trong bài hát chủ đề Gửi người em gái không gợi sự rộn ràng, náo nức của sắc xuân hội hè, mà mở ra một mùa xuân rất khác: mùa xuân của nỗi nhớ, của khoảng cách và của những điều chưa thể bày tỏ. Đây cũng là mạch cảm xúc xuyên suốt các tác phẩm sẽ được giới thiệu trong đêm nhạc.

NSƯT Hải Phượng tham gia biểu diễn trong chương trình âm nhạc "Gửi người em gái". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong những giai điệu đậm chất hoài niệm và đong đầy yêu thương ấy, hình ảnh Hà Nội hiện lên thật khẽ, Hồ Gươm thêm long lanh trong nỗi nhớ mong; mùa xuân không chỉ là thời khắc hoa nở mà còn là lúc cảm xúc trở nên rõ ràng nhất. Chương trình hứa hẹn mang đến cho người yêu nhạc một khoảng lặng, một chút ngẫm, khơi gợi những tình cảm sâu lắng dành cho quê hương trong những ngày đầu năm mới 2026.

Tham gia biểu diễn cùng Trần Mạnh Tuấn trong đêm nhạc còn có NSƯT Hải Phượng (đàn tranh), Trọng Nghĩa (piano), Thanh Tân (bass), Bảo Hiếu (trống) và ca sĩ trẻ Thanh An.

THÚY BÌNH