Để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý 4 phải đạt trên 8,4%

Trưa 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương. Thủ tướng chỉ rõ, để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong 10 tháng qua, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và 5 năm 2021-2025.

Theo Thủ tướng, nếu duy trì được đà này, chúng ta sẽ đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025. Đồng thời, thực tiễn cho thấy địa phương nào đạt tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao thì cũng đạt tăng trưởng GRDP cao và ngược lại.

Có 16 địa phương tăng trưởng GRDP 9 tháng từ 8% trở lên (trong đó 6 địa phương tăng trên 10% là Quảng Ninh 11,67%, Hải Phòng 11,59%, Ninh Bình 10,45%, Phú Thọ 10,22%, Quảng Ngãi 10,15%, Bắc Ninh 10,12%). 18 địa phương tăng dưới 8%; 8 địa phương đạt thấp, dưới 7% (Đồng Tháp 6,98%, Đắk Lắk 6,9%, Tuyên Quang 6,83%, Điện Biên 6,76%, Cao Bằng 6,52%, Lâm Đồng 6,42%, Vĩnh Long 6,33%, Sơn La 6,26%).

Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, như các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng (chưa thu hút được nhiều dự án FDI quy mô lớn; xuất khẩu có xu hướng chậm lại do chịu ảnh hưởng chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ; tiêu dùng 10 tháng tăng 9,3%, mục tiêu cả năm là 12%; giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm, 29 địa phương, bộ, ngành còn giải ngân thấp); trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả.

Tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề (thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 40.000 tỷ đồng, làm giảm khoảng 0,2 điểm % tăng trưởng GDP cả nước năm 2025)…

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu lớn nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho sự phát triển, nếu thực hiện được thì mới tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh 12 nội dung trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có việc tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh, bền vững; phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt 25% dự toán.

Thủ tướng chỉ rõ, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%; để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý 4 phải đạt trên 8,4% (trong đó khu vực công nghiệp tăng khoảng 9,4%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 8,3%; khu vực nông nghiệp tăng khoảng 4%; phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP).

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; cắt giảm mọi thủ tục hành chính rườm rà, thu hút mạnh FDI, nhất là vốn thực hiện; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân (như giao việc, đặt hàng, hình thức khoán…). Song song đó, triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (lưu ý rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, bố trí đủ cán bộ có năng lực, kết nối thông tin, dữ liệu, quy trình, thủ tục, phân cấp, phân quyền…).

Các nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được Thủ tướng nhấn mạnh như tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; tập trung phòng, chống khắc phục hậu quả bão lũ…

Khẩn trương mua 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ Về một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu thành phố Cần Thơ khẩn trương tiến hành mua 2 máy xạ trị phục vụ người bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Việc này triển khai chậm dù Thủ tướng đã vào kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp và ban hành một số văn bản, các vướng mắc đã được tháo gỡ, kể cả về nguồn vốn, trong khi đây là vấn đề rất cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng người bệnh. Từ sự việc cụ thể này, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, yêu cầu các địa phương nói chung phải chủ động, tích cực trong triển khai các công việc, tránh trông chờ, ỷ lại Trung ương.

LÂM NGUYÊN