TPHCM đã chuẩn bị cơ bản về điều kiện, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: TPHCM sẽ phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2025 theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương, sáng 8-11

Sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu nhấn mạnh, thành phố ấn tượng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhờ đó kinh tế của tháng 10 tiếp tục tốt hơn tháng 9.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, trong bối cảnh hết sức khó khăn, kết quả chúng ta đạt được là tích cực và đáng trân trọng. Với sự chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, sự hỗ trợ các bộ ngành, sự quyết liệt của thành phố, trong tháng 10 và lũy kế đến 10 tháng của năm 2025, kinh tế - xã hội TPHCM tiếp tục phát triển, đạt được một số điểm sáng.

Thứ nhất, đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công.

Thứ hai, về lĩnh vực kinh tế, TPHCM đạt được nhiều kết quả tốt. Tổng mức bán lẻ tăng 15%; chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 10 tăng 17,5%, góp phần vào tăng trưởng chung của thành phố trong 10 tháng vừa qua. Lũy kế về thu ngân sách đến nay đạt 652.509 tỷ đồng, đạt 97,2% so với chỉ tiêu giao và tăng so với cùng kỳ là 15,5%, phấn đấu đến cuối năm đạt vượt 20% theo chỉ đạo của Chính phủ.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, đến nay, lũy kế đạt là 7,5 tỷ USD, tăng hơn so với cùng kỳ 32% và có 2 tỷ USD là tập trung vào lĩnh vực KH-CN, đây là số liệu hết sức tích cực.

Thứ ba, về tháo gỡ khó khăn, đến nay, các vụ việc mà TPHCM hứa với Thủ tướng Chính phủ hoàn thành trong tháng 11 thì có 7 vụ thuộc nhiệm vụ của thành phố định giá lại đã làm xong, 3 vụ còn lại thuộc thẩm quyền tòa án đang xử lý; 2 vụ chờ Bộ Công an kết luận thì khép lại. Như vậy, trách nhiệm của thành phố đã hứa với Chính phủ cũng đã hoàn thành.

Về các dự án tồn đọng của thành phố, với 838 dự án, đến nay đã giải quyết được 670 dự án, đạt tỷ lệ 80%.

Về chính quyền địa phương 2 cấp, để khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã, thành phố đã năng động chỉ đạo nhiều giải pháp: điều động trong nội bộ của cán bộ xã, điều động cán bộ của xã này qua xã khác, điều động cán bộ từ sở xuống xã, tuyển thêm những cán bộ không chuyên trách trước đây, nhờ đó kết quả bước đầu cũng giải quyết được một số khó khăn ở cấp xã.

Về cắt giảm thủ tục hành chính, đến nay, TPHCM đã cắt giảm 435 thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh; đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính đã hoàn thành công bố quy trình nội bộ, hoàn thành trước tiến độ 2 tháng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm khá nặng nề, ngoài những nhiệm vụ theo kế hoạch thường xuyên, thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt đợt phát động thi đua để về đích hoàn thành vượt mức kế hoạch của năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

TPHCM tiếp tục triển khai Trung tâm tài chính quốc tế theo đúng chỉ đạo của Chính phủ ngay sau khi Quốc hội có nghị quyết và Chính phủ có nghị định. Thành phố đã chuẩn bị cơ bản về điều kiện bộ máy nhân sự để sẵn sàng hoạt động, dự kiến trong tháng 12 này sẽ công bố và vận hành. Thành phố cũng sẽ tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế mùa thu trong thời gian tới.

“TPHCM sẽ phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2025 theo chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Phát biểu sau khi Chủ tịch UBND TPHCM báo cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị TPHCM đẩy nhanh tiến độ giải quyết các dự án tồn đọng, TPHCM đã hứa hoàn thành trong tháng 11 thì phải “nói được, làm được”.

Bên cạnh đó, trong tháng 11, Chính phủ sẽ ban hành các nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế, nên TPHCM phải chuẩn bị các điều kiện để ra mắt trung tâm. Về các nghị định này, TPHCM và Đà Nẵng phải tham gia kỹ vì chính 2 thành phố là nơi thực hiện, không để Chính phủ ký ban hành rồi vẫn còn vướng mắc. “Cần bảo đảm nghị định ban hành ra là không còn vướng mắc, đi vào vận hành ngay”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

PHAN THẢO