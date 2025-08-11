Sẽ tập trung hỗ trợ phụ nữ trong khởi nghiệp, có việc làm ổn định

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự đại hội có 120 đảng viên ưu tú, đại diện cho gần 700 đảng viên của toàn Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025- 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I và Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc tại Hà Nội sáng 11-8

Theo dự thảo báo cáo trình đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung ương Hội đã lãnh, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó triển khai hiệu quả các chương trình, đề án lớn hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, như: đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027", đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", dự án "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em"…

Trong nhiệm kỳ tới, đại hội đặt ra nhiều chỉ tiêu, trong đó: phấn đấu hàng năm vận động, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 70 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; hỗ trợ nâng cao năng lực, kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, khởi nghiệp cho 10.000 phụ nữ; hỗ trợ 2.500 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ ít nhất 30.000 phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo và có việc làm ổn định...

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", đại hội thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030, thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2030), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030.

BÍCH QUYÊN