Siết phòng cháy nhà trọ, chung cư mini: Thay đổi từ nhận thức đến hành động

Sau 9 tháng thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, số lượng nhà ở ngăn phòng cho thuê, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh còn tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở TPHCM giảm 61,5% so với trước. Đặc biệt, chủ nhà trọ, chung cư mini nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc PCCC.

Cải thiện ở các khu nhà trọ

Theo Chỉ thị 19 ngày 24-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ, sau ngày 30-3-2025, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh không đảm bảo PCCC sẽ phải dừng hoạt động cho đến khi khắc phục xong các vấn đề liên quan. Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, nhiều khu nhà trọ cao tầng, chung cư mini trên địa bàn thành phố đã được lắp đặt bình chữa cháy mini, lối thoát hiểm thứ 2; chủ nhà trọ, chung cư mini được tham gia các hoạt động tập huấn về PCCC.

Tại khu nhà trọ 5 tầng với hàng chục phòng cho thuê trên đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp), phía trước nhà được chủ nhà trọ trang bị thêm 2 thang thoát hiểm bằng sắt, nối hành lang dãy trọ lên sân thượng và xuống tầng 1. Ông Nguyễn Văn Thành (người ở trọ) cho biết, 2 thang thoát hiểm mới được chủ nhà trọ lắp đặt để người ở trọ có lối thoát hiểm, nếu chẳng may có cháy, nổ. “Trước đây chỉ có một cầu thang bộ dành cho cả 2 dãy trọ. Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở, chủ nhà gắn thêm thang thoát hiểm bên ngoài và trang bị bình chữa cháy mini trong hành lang dãy trọ”, ông Thành cho hay.

Còn bà Nguyễn Thị Thu (ngụ TP Thủ Đức) cho biết, khu nhà trọ của bà có 5 tầng với gần 100 sinh viên, công nhân thuê ở. Thời điểm mới xây phòng, bà Thu gắn thêm “chuồng cọp” phòng trộm cắp. Tuy nhiên, sau những vụ cháy, bà cùng những hộ kinh doanh nhà trọ nhận thức rõ hơn về sự nguy hiểm của “chuồng cọp” và tầm quan trọng của lối thoát hiểm. Cơ quan chức năng cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở về việc trang bị thiết bị chữa cháy, mở lối thoát hiểm nên bà tháo dỡ “chuồng cọp”, trang bị thêm nhiều bình chữa cháy mini ở những nơi dễ thấy.

Anh Nguyễn Văn Khanh, thuê trọ ở phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM, kể rằng, dãy trọ anh đang ở có 3 tầng lầu và 1 tầng trệt để xe. Sau thời điểm xảy ra vụ cháy thương tâm làm 56 người chết tại một chung cư mini ở TP Hà Nội, chủ nhà trọ đã trang bị thêm nhiều bình chữa cháy mini. Chị Trịnh Thị Trinh, thuê trọ ở phường 26, quận Bình Thạnh, cũng cho hay, sau khi Chỉ thị 19 được ban hành, khu nhà trọ nơi chị ở không còn tình trạng ngăn phòng, “hộp ngủ” cho thuê nữa. Tuy nhiên, một số khu nhà trọ, chung cư khác vẫn còn tình trạng “chuồng cọp” án ngữ ở cửa sổ, hành lang...

Kiên quyết xử lý cơ sở vi phạm

Từ nhiều tháng nay, công an các địa phương cùng các cấp chính quyền tại TPHCM thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ; vận động các hộ kinh doanh nhà trọ, chung cư mini tháo gỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát hiểm để phòng ngừa khi có cháy, nổ. Chính quyền các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao kiến thức PCCC cho người dân và chủ trọ.

Ông Nguyễn Trần Bình, Chủ tịch UBND quận 11, thông tin, từ giữa tháng 2-2025 đến nay, các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác PCCC tại các khu nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn. Với những cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, chính quyền địa phương sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Trong thời gian tới, quận 11 sẽ quyết liệt triển khai Chỉ thị 19 của Chính phủ, xem đây là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu và không khoan nhượng với bất kỳ hành vi vi phạm nào về PCCC. Mục đích cuối cùng là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM, cho biết, trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 19, Công an TPHCM ghi nhận trên địa bàn TPHCM có hơn 15.700 cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC. Trong đó, hơn 13.900 cơ sở là loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, 930 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. Nhiều cơ sở có các lỗi chủ yếu như: chưa đảm bảo lối thoát nạn, trang bị thiếu các phương tiện, hệ thống PCCC; hệ thống điện câu mắc chưa đảm bảo an toàn, quá tải sử dụng điện trong thời gian cao điểm, người dân sinh sống bên trong nhà trọ chưa được tuyên truyền, trang bị đầy đủ kiến thức PCCC…

Sau khi Chỉ thị 19 có hiệu lực, Công an TPHCM đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường rà soát, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC để khẩn trương khắc phục. Trong đó, tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền về PCCC, ưu tiên phát sóng các khung giờ nhiều người theo dõi và trên các nền tảng mạng xã hội. Đến nay, TPHCM còn 5.155 cơ sở là nhà ở, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh còn vi phạm về PCCC, giảm 61,5% so với thời gian trước khi Chỉ thị 19 được ban hành. Trong đó có 4.737 cơ sở loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và 418 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bám sát địa bàn, cơ sở, theo dõi, đôn đốc hướng dẫn chủ nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao khắc phục ngay các tồn tại vi phạm, dứt điểm hoàn thành trong thời gian sớm nhất mà không chờ đến ngày 30-3. Sau thời gian trên, nếu các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp để buộc dừng hoạt động.

