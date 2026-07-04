Chung tay làm đẹp không gian sống

Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều công viên, nhà Đại đoàn kết, không gian sinh hoạt cộng đồng được triển khai xây dựng, mang đến sự thay đổi ở nhiều khu dân cư.

Làm đẹp không gian chung

Nghe tiếng ríu rít gọi nhau của những đứa trẻ ngoài công viên cạnh nhà, bà Trần Thanh Hà (ngụ khu phố 9, phường Bình Thạnh) dắt cô cháu gái 5 tuổi xuống. Trên những chiếc xích đu làm từ vỏ xe, đám trẻ cười nói rộn rã.

Dưới những tán cây xanh, người lớn tuổi thong thả tập thể dục. Chỉ vài ngày trước, nơi đây còn là công viên xuống cấp, nhiều muỗi nên người dân ngại lui tới.

Người dân phường Bình Thạnh chung tay trồng hoa tại Sân chơi Đại đoàn kết ở khu phố 9 (ẢNH: THÁI PHƯƠNG)

Dõi theo đứa cháu nhỏ đang vui đùa cùng các bạn, bà Hà kể, chỉ sau 2 ngày được chính quyền phát động, người dân chung tay cải tạo, công viên đã có một diện mạo mới. Hơn 500kg rác được thu gom, hơn 1.000 cây xanh và hoa các loại được trồng, các thiết bị vui chơi trẻ em được sửa chữa, sơn mới.

“Mỗi cây xanh được trồng, mỗi bức tranh được vẽ, mỗi viên gạch được đặt xuống đều chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cư dân với môi trường sống. Chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc, gìn giữ để nơi đây luôn xanh, sạch, đẹp”, bà Hà chia sẻ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa, công trình Sân chơi Đại đoàn kết được hình thành từ sự đồng lòng của người dân. Đây là nơi trẻ em vui chơi, người cao tuổi rèn luyện sức khỏe và là không gian để hàng xóm gặp gỡ, gắn kết sau những giờ lao động.

Trên tuyến đường ĐX091 (khu phố Hiệp An, phường Phú An) vừa hình thành “Vườn cây Đại đoàn kết”, bổ sung thêm một khoảng xanh cho khu dân cư. Còn tại phường Dĩ An, một vườn cây mới trên đường Phạm Hữu Lầu cũng trở thành điểm sinh hoạt, vui chơi của người dân... Các công trình đều được tạo dựng từ sự chung tay của chính quyền, MTTQ, đoàn thể và người dân, góp phần làm đẹp không gian sống ngay từ cơ sở.

Để niềm vui đến từng nhà

Trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng được nhiều địa phương triển khai vào cuối tháng 6, xã Xuyên Mộc đã bàn giao 10 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Không khí buổi bàn giao diễn ra ấm cúng, giản dị. Những chủ nhân say sưa, mê mẩn với không gian sống mới. Sau nhiều năm sống trong những căn nhà dột nát, họ bảo điều quý nhất là từ nay không còn thấp thỏm lo mỗi khi mưa đến.

Ông Bùi Văn Luận (70 tuổi, ngụ ấp 4, xã Xuyên Mộc) cho biết, nhiều năm qua gia đình sống trong căn nhà dột nát, mùa mưa luôn thấp thỏm vì nước tạt, mái dột nhưng không đủ điều kiện sửa chữa. “Bây giờ nhà được sửa chắc chắn, tôi thấy nhẹ lòng. Tuổi già tôi chỉ mong có chỗ ở an toàn để yên tâm sinh sống”, ông Luận chia sẻ.

Ông Huỳnh Quang Duy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuyên Mộc, thông tin, 10 căn nhà Đại đoàn kết vừa được xây dựng, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 840 triệu đồng, trong đó có 2 căn xây mới và 8 căn sửa chữa. “Điều chúng tôi mong muốn là mỗi hộ dân đều có nơi ở an toàn, ổn định. Đó cũng là cách để những hoạt động chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác thật sự mang lại niềm vui, lợi ích thiết thực cho người dân”, ông Huỳnh Quang Duy chia sẻ.

Ở phường Xóm Chiếu, ngay khi nhận chiếc điện thoại thông minh do địa phương trao tặng, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (72 tuổi) được đoàn viên thanh niên hướng dẫn cài đặt ứng dụng, sử dụng các tiện ích số để tiếp cận dịch vụ công và chăm sóc sức khỏe. Đây là một phần của công trình dân vận khéo “Chạm kết nối - Mở tương lai”, hỗ trợ người cao tuổi, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận công nghệ, hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn phường.

Những việc làm giản dị từ phường, xã đang góp phần để dấu mốc kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác được cảm nhận bằng những đổi thay cụ thể trong từng khu dân cư, từng con hẻm, mái nhà và cuộc sống của người dân.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đã ra mắt các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu dân cư, cơ sở tín ngưỡng và thiết chế văn hóa. Tại phường Xóm Chiếu, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng ở khu phố 12 và 15, trưng bày hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp không gian đọc sách phục vụ người dân. Phường Thủ Đức đưa vào hoạt động Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đình thần Linh Đông, góp phần kết nối giá trị văn hóa truyền thống với việc học tập và làm theo Bác. Nhiều địa phương tổ chức hội thi thiết kế mô hình “ Tự hào 50 năm thành phố mang tên Bác”, xây dựng không gian đọc sách, tạo thêm nhiều điểm hẹn văn hóa ngay trong khu dân cư.

NHÓM PV