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Xã Bà Điểm sắp xếp, bố trí cán bộ công chức đúng người, đúng việc

SGGPO

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn đề nghị Đảng bộ xã Bà Điểm chuẩn bị tốt các nhiệm vụ, nội dung liên quan công tác chuyển xã thành phường gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ công chức, đảm bảo đúng người, đúng việc, phát huy năng lực cán bộ.

Ngày 3-7, Đảng ủy xã Bà Điểm (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 6.

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Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, ghi nhận kết quả Đảng bộ xã Bà Điểm đạt được trong 6 tháng đầu năm đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể để hoàn thành tốt các mục tiêu.

Theo đồng chí, xã Bà Điểm cần chuẩn bị tốt các nhiệm vụ liên quan việc chuyển xã thành phường; tiếp tục sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng người, đúng việc, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Cùng với đó, tăng cường chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là khu vực giáp ranh; kiểm tra, xử lý các tệ nạn xã hội và các hình thức hoạt động trá hình.

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Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong 6 tháng đầu năm, xã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, thu ngân sách nhà nước đạt 72%, hoàn thành đề án chuyển xã thành phường, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 99,92%, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Xã cũng phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, nhất là dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22.

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Quang cảnh hội nghị
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Bà Điểm Cán bộ công chức Quốc lộ 22 Thủ công nghiệp giải phóng mặt bằng

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