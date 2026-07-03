Phường Phước Thắng và Tam Thắng: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu kinh tế của 2 phường Phước Thắng và phường Tam Thắng (TPHCM) đều đạt trên 50% kế hoạch năm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phước Thắng tham dự hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 (mở rộng)

* Ngày 3-7, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phước Thắng tổ chức hội nghị lần thứ 12 nhằm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, các chỉ tiêu kinh tế chủ lực của phường Phước Thắng như công nghiệp - xây dựng, bán lẻ hàng hóa, lưu trú, ăn uống và thủy sản đều đạt trên 50% kế hoạch năm. Thời gian qua, địa phương có 479 hộ kinh doanh đăng ký mới với tổng vốn gần 42 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý đô thị, phường đã tổ chức cho hơn 600 hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng. Đồng thời, địa phương hoàn thành rà soát quỹ đất do Nhà nước quản lý, đẩy nhanh quy hoạch các khu tái định cư, công viên Hồ Rạch Bà, khu đô thị Bắc Vũng Tàu và các dự án phát triển nhà ở. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với 10 tổ công nghệ số cộng đồng; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,06%.

* Cùng ngày, HĐND phường Tam Thắng khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 3.

Theo UBND phường, giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ trong 6 tháng đầu năm đều hoàn thành trên 55% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.218 tỷ đồng, bằng 72,57% dự toán; thu ngân sách địa phương đạt hơn 673 tỷ đồng, bằng 98,12% kế hoạch.

Các đại biểu HĐND phường Tam Thắng khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tham dự kỳ họp thứ 3



Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả tích cực, 9.250 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt tỉ lệ 100%. Thời gian tới, phường Tam Thắng tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, chấn chỉnh công tác thu gom, xử lý rác thải và đẩy nhanh thủ tục triển khai dự án khu Bàu Trũng.

Tin liên quan Phường Rạch Dừa và xã Ngãi Giao tư vấn sức khỏe, trao quà an sinh

TRÚC GIANG - NGUYỄN NAM