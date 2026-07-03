Phường Đông Hưng Thuận: 100% hồ sơ hành chính giải quyết trước hạn

Chiều 3-7, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận tổ chức Hội nghị lần thứ 6, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Phường đã triển khai số hóa hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và công khai đầy đủ thủ tục hành chính.

Phường Đông Hưng Thuận duy trì mô hình "Cà phê xóm". Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đảng ủy phường cũng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, thành lập đội hình tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số tại 84 khu phố, ra mắt Trang Zalo Official Account của phường và trang bị 84 máy tính bảng phục vụ công tác điều hành ở cơ sở.

Phường tiếp tục duy trì mô hình “Cà phê xóm” nhằm tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, kịp thời tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị liên quan đến dân sinh, cải cách hành chính, trật tự đô thị, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị địa phương và phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

Từ ngày 1-7-2025 đến 1-5-2026, phường tiếp nhận và giải quyết 14.668 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, tỷ lệ tái sử dụng giấy tờ số hóa đạt 94,32% và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 100%.

NGUYỄN TÂN