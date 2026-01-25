Sôi nổi giải bóng rổ tứ hùng phường Bình Phú

Trong hai ngày 24 và 25-1, giải Bóng rổ tứ hùng phường Bình Phú do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Phú tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu Bình Phú (TPHCM), thu hút sự tham gia của 96 vận động viên.

Ban tổ chức trao giải cho đội hạng nhất nữ

Giải đấu là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ, trên địa bàn phường.

Thông qua giải đấu, ban tổ chức tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thi đấu, đồng thời phát hiện, tuyển chọn lực lượng vận động viên cho các tuyến năng khiếu – trẻ và đội tuyển tham gia các giải phong trào, giải thể thao do TPHCM tổ chức trong thời gian tới.

Kết thúc hai ngày tranh tài, đội Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Phú xuất sắc giành giải nhất ở cả hai nội dung nam và nữ. Giải nhì thuộc về đội WBC (nữ) và đội Trường THPT Bình Phú (nam); giải ba lần lượt thuộc về đội ACL (nam) và đội Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Phú (nữ).

NGUYỄN ANH