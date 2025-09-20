Sôi nổi Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 30 - năm 2025

Ngày 20-9, tại Khu Liên hợp Thể thao – Du lịch Tà Pạ – Soài Chek (An Giang), UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 30 – năm 2025.

Đây là sự kiện văn hóa – thể thao đặc sắc của tỉnh An Giang, gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, đồng thời là hoạt động chào mừng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương.

Hàng ngàn người dân địa phương và du khách đã có mặt rất sớm vào sáng 20-9 để xem Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 30 – năm 2025



Hội Đua bò năm nay có sự tham gia của 64 đôi bò xuất sắc đến từ 10 xã, phường trong tỉnh An Giang, gồm: Tri Tôn, Ba Chúc, Ô Lâm, Cô Tô, Vĩnh Gia, An Cư, Núi Cấm, Giang Thành, Chi Lăng và Tịnh Biên. Dù đến 8 giờ, giải đua mới bắt đầu, nhưng từ sáng sớm, hàng ngàn người dân ở địa phương và du khách đã có mặt tại sân đua bò xã Tri Tôn để chờ xem cuộc tranh tài.

Các đôi bò chuẩn bị bước vào tranh tài



Giải thưởng của Hội Đua bò năm nay gồm: Cúp, cờ, hiện vật và tiền thưởng cho các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư; 4 giải khuyến khích và giải dành cho tài xế điều khiển bò xuất sắc; giải thưởng cho 16 đôi bò xuất sắc vượt qua được 2 vòng loại. Ngoài ra, 8 đôi bò đạt giải cao còn được tặng 01 điện thoại Samsung A06 kèm gói cước 5G của Viettel, trị giá 3 triệu đồng/phần quà; đôi bò Giải Nhất được tặng kèm 1 máy động cơ dầu Kubota trị giá 35 triệu đồng.

Theo đó, giải nhất Hội Đua bò Bảy Núi năm nay thuộc về đôi bò số 09, của anh Chau Khon (xã Ba Chúc); "tài xế" điều khiển bò xuất sắc thuộc về anh Chau Si Phô (xã Tri Tôn).

Hai đôi bò tăng tốc về đích



Hội Đua bò Bảy Núi bắt nguồn từ phong tục của đồng bào Khmer trong dịp lễ Sene Dolta – lễ báo hiếu tổ tiên, diễn ra sau vụ mùa. Ban đầu, đua bò chỉ là hoạt động vui chơi cộng đồng tại các sân chùa, vừa giải trí vừa gắn kết tình làng nghĩa xóm. Qua thời gian, với sức hấp dẫn đặc biệt, trò chơi dân gian này đã phát triển thành lễ hội quy mô lớn, được tổ chức thường niên và trở thành nét đẹp văn hóa tiêu biểu của vùng Bảy Núi.

Ngày 19-1-2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL, chính thức đưa “Hội Đua bò Bảy Núi – An Giang” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là sự khẳng định giá trị văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer, đồng thời nâng tầm hội đua thành thương hiệu văn hóa – du lịch nổi bật của An Giang nói riêng và Nam bộ nói chung.

TÂM CHÍ