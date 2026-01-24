Sôi nổi vòng chung kết cuộc thi "Vũ hội Trần chuyên"

Sáng 24-1, tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (phường An Khánh, TPHCM), vòng chung kết cuộc thi "Vũ hội Trần chuyên" năm học 2025-2026 đã diễn ra sôi nổi với 25 tiết mục dự thi của học sinh từ lớp 8 đến lớp 12.

Học sinh tự tin với các tiết mục tham dự vòng chung kết

Cô Trần Kim Duyên, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cho biết, cuộc thi nhằm tạo sân chơi nghệ thuật vui tươi, giúp học sinh có các hoạt động ngoài giờ bổ ích, phục vụ việc học tập và rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, đồng thời tìm hiểu văn hóa các quốc gia trên thế giới thông qua các bài hát lễ hội sôi động.

Năm nay, cuộc thi thu hút sự tham gia của 48 tiết mục ở vòng sơ tuyển. Ban tổ chức đã chọn ra 25 tiết mục xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết.

Học sinh "khoe" khả năng sử dụng nhạc cụ tại vòng chung kết

Em Võ Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 12CA3, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - học sinh vừa đạt giải nhì tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức, chia sẻ: “Em tham gia nhóm hát trong tiết mục dự thi của lớp. Chúng em đã dành nhiều thời gian tập luyện, kết hợp nhuần nhuyễn cùng các bạn trong nhóm nhảy. Lúc đầu, em có chút có lo lắng nhưng quá trình tập luyện đã mang lại cho em nhiều niềm vui và khoảnh khắc đáng nhớ".

Không khí được "làm nóng" nhờ các giai điệu sôi động

Còn Đậu Quang Vinh, học sinh lớp 8A6, chia sẻ, dù thời gian tập luyện bài hát "The Greatest Showman" của lớp em chỉ hơn một tuần nhưng đã giúp các bạn nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, sự tự tin trình diễn trên sân khấu, đặc biệt là mở rộng vốn từ tiếng Anh.

Riêng với Dương Quế Chi, học sinh lớp 8A5, tiết mục "Waka Waka - Zoo" của lớp em có trục trặc đầu giờ do đội hình thiếu một bạn. Cả nhóm phải nhanh chóng sắp xếp lại đội hình, nhưng sau cùng tiết mục biểu diễn vẫn rất thành công. Cuộc thi không chỉ giúp em trau dồi khả năng tiếng Anh mà còn rèn nhiều kỹ năng như khả năng làm chủ sân khấu, phối hợp nhóm, xử lý khó khăn.

Nhiều phần thi được đầu tư nghiêm túc nên trình diễn khá ấn tượng

Ngoài các giải thưởng nhất, nhì, ba, cuộc thi còn trao nhiều giải thưởng phụ như giải liên quân ấn tượng nhất, giải trang phục đẹp nhất, giải giọng ca xuất sắc nhất, giải poster đẹp nhất nhằm cổ vũ, khích lệ phong trào rèn luyện nghệ thuật của học sinh.

THU TÂM