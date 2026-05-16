Sức sống cơ sở

Trong nhà - Ngoài phố

Sớm nhóm lại lửa hồng

SGGP

- Sáng nay thấy mấy đồng nghiệp lục đục chuẩn bị cà mên cơm cho con mang đi học, nhìn mà vừa thương vừa lạ.

- Nghe đâu sau mấy vụ ngộ độc thực phẩm, có trường tạm ngưng bếp bán trú để rà soát cho “chắc ăn”. Đúng là... an toàn tuyệt đối.

- Bếp trường không đỏ lửa thì nhẹ mối lo sự cố, nhưng bếp nhà lại phải đỏ lửa từ sáng sớm...

- Mô hình bán trú vốn để chia sẻ lo toan với gia đình. Giờ chọn cách tạm nghỉ ăn “cơm trường” thì mục tiêu hỗ trợ ban đầu coi như cũng... nghỉ giải lao.

- Việc khó cần người giải khéo bằng giám sát chặt hơn, minh bạch nguồn gốc rõ hơn. Chứ chưa tìm ra đáp số và vội “gác bếp” thì uổng công gầy dựng bao lâu nay.

- Mong sao lửa hồng sớm được nhóm lại. Để bếp vẫn đỏ lửa, lòng người thêm yên mới là cái khéo của nhà quản lý.

CÔ TÁM

Từ khóa

Đỏ lửa Uổng công Đáp số Chắc ăn Gác bếp Bán trú Tạm nghỉ Tạm ngưng bán trú

