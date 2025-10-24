Sớm phê duyệt phương án bố trí trụ sở để phường ổn định hoạt động

Ngày 24-10, tổ công tác số 5 do đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, làm tổ trưởng, đã làm việc với phường Phú Thuận và phường Tân Mỹ về kết quả thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Nhân sự chuyên môn còn thiếu và không đồng đều

Bí thư Đảng ủy phường Tân Mỹ Trần Chí Dũng cho biết, về cơ bản, số lượng và cơ cấu công chức hiện nay đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, năng lực chuyên môn chưa đồng đều, một số vị trí thiếu nhân sự am hiểu sâu về đầu tư công, quy hoạch… ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu và tiến độ giải quyết hồ sơ.

Phường kiến nghị TPHCM hỗ trợ biệt phái cán bộ chuyên môn về cơ sở trong thời gian nhất định để hướng dẫn, đào tạo, giúp phường nâng cao năng lực quản lý, vận hành bộ máy hành chính hiệu quả hơn.

Về cán bộ không chuyên trách, đồng chí Trần Chí Dũng cho biết, hiện nay, phường có lực lượng nhân sự trẻ năng nổ, có năng lực. Phường đề xuất xem xét có cơ chế hợp đồng cộng tác viên từ nguồn kinh phí của Thành phố đối với các phường có số lượng tổ chức Đảng, đảng viên lớn để bảo đảm tiến độ công việc, nhất là trong công tác quản lý đảng viên.

Tương tự, lãnh đạo phường Phú Thuận cũng đề nghị được tiếp tục sử dụng đội ngũ không chuyên trách có chuyên môn công nghệ thông tin, nhằm hỗ trợ khối lượng công việc lớn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Đề xuất sớm phê duyệt phương án bố trí trụ sở làm việc

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thuận Nguyễn Đăng Thoại cho biết thêm, phường đang gặp khó khăn khi các trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ đều hạn chế về diện tích và đang xuống cấp. Trụ sở Công an và Ban Chỉ huy quân sự phường cũng không đảm bảo yêu cầu để làm việc.

Phường kiến nghị TPHCM sớm chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm hành chính đa chức năng trên khu đất gần 12.000 m². Vị trí đề xuất này đang vướng quy hoạch và phường đã làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM để tháo gỡ. Phường cũng kiến nghị được phân cấp mạnh hơn trong công tác quy hoạch để chủ động xử lý các vấn đề thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thuận Châu Xuân Đại Thắng cũng kiến nghị giao cho phường quản lý các trung tâm y tế trên địa bàn về mặt tổ chức và cơ sở vật chất. Về chuyên môn vẫn do ngành dọc phụ trách, để phát huy hiệu quả đầu tư và tránh lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Ngoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ thông tin, hiện trụ sở các đơn vị như Công an, Ban Chỉ huy quân sự và Trung tâm Phục vụ hành chính công vẫn còn phân tán, gây khó khăn trong điều hành, làm tăng chi phí hành chính. Phường đã có công văn báo cáo và đề xuất phương án sử dụng, sắp xếp lại tài sản công, trong đó kiến nghị đưa các đơn vị về chung trụ sở UBND phường.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng ghi nhận nỗ lực của 2 phường trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị các địa phương rà soát kỹ quỹ đất công, trụ sở làm việc để sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí; đồng thời chủ động xã hội hóa trong đầu tư, mua sắm trang thiết bị, hạ tầng.

Về nhân sự, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng cho biết, TPHCM sẽ tăng cường các tổ công tác hỗ trợ chuyên môn, đặc biệt trong công tác chuyển đổi số. Đồng chí cũng kỳ vọng các mô hình “liên phường” sớm được triển khai, trong đó mỗi phường phụ trách sâu một lĩnh vực và hỗ trợ các phường lân cận. Các phường cần chủ động liên kết và có các lớp tập huấn tập trung, đặc biệt là chuyển đổi số để nâng cao năng lực làm việc của cán bộ, công chức.

