Sớm tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 1

Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương ban hành văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để tổ chức tháo dỡ 2 trạm thu phí T1, T2 còn lại trên quốc lộ 51.

Trạm thu phí số 1 đoạn qua Đồng Nai chưa được tháo dỡ dù đã dừng thu phí

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi cơ quan liên quan đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51.

Hiện trên đoạn tuyến còn tồn tại 2 trạm thu phí T1 và T2 chưa được tháo dỡ mặc dù các trạm này đã dừng thu phí kể từ tháng 1-2023.

Bộ Xây dựng cũng giao Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương có văn bản trả lời Sở Xây dựng TPHCM theo hướng thống nhất bàn giao quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Tân Vạn đến cầu Đồng Nai cho UBND TPHCM quản lý. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định để tổ chức tháo dỡ trạm thu phí trên cầu Đồng Nai trong thời gian sớm nhất.

