Cục Đăng kiểm Việt Nam vẫn giữ nguyên phương pháp đạp hết chân ga khi kiểm định khí thải xe diesel

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa trả lời kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, liên quan đến phương pháp đo khí thải bằng chu trình gia tốc tự do (đạp hết hành trình bàn đạp ga) đối với xe ô tô sử dụng động cơ diesel.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, phương pháp đo khí thải bằng chu trình gia tốc tự do đã được Việt Nam áp dụng từ năm 1991 và duy trì ổn định hơn 30 năm qua. Đây cũng là phương pháp phổ biến, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, được áp dụng tại nhiều quốc gia và khu vực như châu Âu, Trung Quốc và các nước ASEAN.

Theo ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về việc chỉ đạp ga ở mức 1/2 hành trình (tương đương 2.000 - 3.000 vòng/phút) đối với xe đời cũ là chưa phù hợp về mặt khoa học và kỹ thuật.

Lý do động cơ diesel kiểm soát tốc độ bằng lượng nhiên liệu phun, khác hoàn toàn với động cơ xăng. Nếu chỉ đo ở dải vòng tua thấp khi xe không tải sẽ không phản ánh đúng mức phát thải thực tế, thậm chí tạo ra “kết quả sạch giả tạo”, không phát hiện được các lỗi gây ô nhiễm cao nhất của động cơ.

Vì vậy, phép thử gia tốc tự do giúp kiểm tra toàn diện khả năng hoạt động của động cơ, từ đó phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn. Những trường hợp động cơ bị hư hỏng nghiêm trọng khi thử nghiệm chủ yếu do không được bảo dưỡng hoặc bị can thiệp trái quy định, trách nhiệm thuộc về chủ phương tiện theo quy định pháp luật.

Liên quan đến việc ký cam kết khi kiểm định, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định, đây không phải yêu cầu bắt buộc mà chỉ áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt khi chưa xác định rõ giới hạn vòng tua thiết kế của động cơ. Việc ký cam kết mang tính tự nguyện, nhằm minh bạch rủi ro kỹ thuật và không làm giảm trách nhiệm của đăng kiểm viên.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy trình kiểm định khí thải mới mang lại nhiều lợi ích như nâng cao an toàn giao thông, giảm chi phí nhiên liệu cho doanh nghiệp, kiểm soát tốt khí thải gây ô nhiễm và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Hiệp hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền để doanh nghiệp vận tải hiểu đúng bản chất khoa học của quy trình kiểm định, qua đó đồng thuận thực hiện nhằm đảm bảo an toàn phương tiện và môi trường.

BÍCH QUYÊN