Sơn La: Tạm giữ 12 đối tượng đuổi đánh người khiến 1 nạn nhân tử vong

Sáng 8-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng liên quan đến vụ chết người xảy ra tại xã Mường La (tỉnh Sơn La).

Trước đó, sáng 3-10, sau khi tổ chức liên hoan sinh nhật của Lường Văn Đ. (sinh năm 2007, trú tại xã Mường La, tỉnh Sơn La), 12 đối tượng khác cùng trú tại xã Chiềng Lao rủ nhau xuống trung tâm xã Mường La chơi.

Trong quá trình di chuyển, đối tượng tên Lường Việt Đ. mang theo một thanh kiếm dài khoảng 1,1m đựng trong vỏ kiếm màu trắng và rủ nhóm đi cùng tìm nhóm thanh niên xã Nặm Păm để chặn đánh do Lường Việt Đ. có mâu thuẫn trước đó.

Hình ảnh nhóm đối tượng đang bị tạm giữ hình sự

Lường Việt Đ. rủ cả nhóm lên bãi đất trống của nhà máy nước xã Nặm Păm để phục kích nhưng không gặp. Sau đó, các đối tượng cầm hung khí điều khiển phương tiện quay về hướng trung tâm xã Mường La.

Trên đường đi, nhóm phát hiện 2 thanh niên là Lường Như Th. (sinh năm 2009) chở theo Cà Văn V. (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Chiềng Hoa điều khiển xe máy đi ngược chiều nên đã quay đầu xe đuổi đánh.

Nhóm của Lường Việt Đ. truy đuổi với tốc độ nhanh khiến 2 thanh niên hoảng sợ, mất lái và lao xe xuống ruộng. Vụ việc khiến Cà Văn V. đập vào đá ở thành ruộng và tử vong sau đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La, đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

GIA KHÁNH